Partorisce in auto con l’assistenza della Centrale 118 di Arezzo

Arezzo, 22 settembre 2025 – Un parto insolito ma con un epilogo felice: nella notte, intorno alle 5.30, una ragazza di 27 anni ha dato alla luce la sua bambina all’interno dell’auto con cui stava raggiungendo l’ospedale del Valdarno. Si tratta del suo quarto parto.

Fondamentale è stato il supporto della Centrale 118 di Arezzo che ha guidato telefonicamente la giovane e i suoi familiari in quei momenti concitati, garantendo assistenza e sicurezza fino all’arrivo al presidio ospedaliero, dove ad attenderla c’era già l’equipaggio dell’auto infermieristica insieme al personale del Pronto soccorso, che l’ha presa in carico prestando le prime cure.

Mamma e neonata, di 3,9 chili, sono in buone condizioni e sono state accolte nel reparto di Ostericia e Ginecologia per i controlli di routine.