"Parto difficile e nostro figlio in salvo" Rinunciano ai regali per il battesimo Tremila euro donati a neonatologia

di Angela Baldi

Quando è nato, il 19 dicembre, Edoardo è stato ricoverato per qualche giorno nel reparto di neonatologia dell’ospedale San Donato. I suoi genitori Jessica e Lorenzo nonostante la difficoltà non si sono dimenticati della gentilezza e della disponibilità di medici e infermieri e hanno deciso di pensare proprio a quel reparto nel momento della festa. Così, per il battesimo di Edoardo che adesso ha cinque mesi, hanno deciso di non chiedere regali ad amici e parenti, bensì una donazione per la neonatologia. In questo modo è stato possibile raccogliere una cifra importante, circa tremila euro, che serviranno per l’acquisto di strumentazioni all’avanguardia a disposizione del reparto.

"Ho avuto un parto complicato e travagliato – spiega Jessica – appena nato, il mio bambino ha avuto la necessità di essere ricoverato in neonatologia all’ospedale dove è rimasto per cinque giorni. La difficoltà di quel momento ci ha portato a vivere l’esperienza del reparto e a sperimentare in prima persona la disponibilità di medici e infermieri che ci lavorano, tutti bravissimi professionisti. Nonostante la criticità, ci siamo trovati molto bene e fin da subito ci è venuta in mente l’idea di una donazione".

Di qui il contatto con il Comitato aretino di neonatologia, che si occupa di raccogliere fondi e decidere come spenderli. "Avevamo il riferimento della primaria di neonatologia la dottoressa Letizia Magi – spiega mamma Jessica – è stata lei a spiegarci che il reparto non può ricevere direttamente donazioni private e di rivolgerci al Comitato aretino di neonatologia. Siamo venuti in contatto con un gruppo di genitori, quasi tutti con esperienze dirette in reparto, proprio come noi. Il Comitato si occupa delle raccolte fondi e decide anche come spendere i soldi ricevuti, ma lavora anche all’organizzazione di eventi per sostenere la neonatologia dell’ospedale". Così Jessica e Lorenzo hanno deciso di devolvere il valore dei regali di battesimo del piccolo Edoardo che si è svolto domenica, proprio a questa causa. "Abbiamo aperto una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme e abbiamo allegato il link direttamente all’invito al battesimo – spiega Jessica – non abbiamo chiesto altro, non c’è stata la classica lista con giochi o attrezzature come si fa di solito. Al posto dei regali abbiamo invitato amici e parenti a fare una donazione libera. Grazie a loro è stato possibile raccogliere circa tremila euro, una cifra devoluta alla neonatologia".

In che modo saranno spesi questi soldi? E’ il comitato aretino di neonatologia a stabilirlo. "Ci hanno detto che la nostra donazione sarà utilizzata per l’acquisto di una sonda ecografica wireless che può essere usata anche nell’incubatrice – spiega Jessica –; questa sonda è dotata anche di un piccolo tablet che proietta le immagini rendendo così tutto molto più semplice anche per il paziente".