CronacaGiovane mamma partorisce in auto mentre va in ospedale. Supportate dal 118, lei e la piccola stanno bene
22 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Giovane mamma partorisce in auto mentre va in ospedale. Supportate dal 118, lei e la piccola stanno bene

E’ successo intorno alle 5,30 di stanotte. La donna si è affidata alle indicazioni degli operatori e insieme ai familiari è riuscita a dare alla luce la bambina

Sul luogo dell'incidente un'ambulanza (Foto di repertorio)

Valdarno, 22 settembre 2025 – La sua piccola aveva talmente fretta di nascere che non ha voluto nemmeno aspettare l’arrivo in ospedale. E così una giovane mamma di 27 anni ha dato alla luce la sua quarta figlia all’interno dell’auto con cui stava raggiungendo nella notte il presidio del Valdarno.

Fondamentale è stato il supporto della Centrale 118 di Arezzo che ha guidato telefonicamente la giovane e i suoi familiari in quei momenti concitati, garantendo assistenza e sicurezza fino all’arrivo al presidio ospedaliero, dove ad attenderla c’era già l’equipaggio dell’auto infermieristica insieme al personale del Pronto soccorso, che l’ha presa in carico prestando le prime cure.

Mamma e neonata, di 3,9 chili, sono in buone condizioni e sono state accolte nel reparto di Ostericia e Ginecologia per i controlli di routine.

