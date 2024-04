Partito un altro tour internazionale per l’orchestra Giovani Armonie

SANSEPOLCRO

L’Orchestra Giovani Armonie di Sansepolcro rinomata per il suo impegno nel promuovere la musica e la pace nel mondo, si appresta a intraprendere un emozionante terzo tour internazionale in Albania, proponendo una serie di concerti benefici e un evento di alto profilo. I giovani ragazzi, diretti dal maestro Laureta Cuku Hodaj, che parteciperanno all’esperienza sono Simone Cherici, Mariangela Malatesta, Valentina Antonelli, Simone Sciadini, Jacopo Cestelli, Sara Sarti, Caterina Carsughi, Vittoria Checcaglini, Lucrezia Marcelli in violino e Matilde Gori in pianoforte. Quest’anno l’orchestra, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Fondazione Progetto Valtiberina, si prepara a una nuova avventura in Albania, dove l’obiettivo va ben oltre la semplice esibizione musicale. Il tour è una opportunità per l’orchestra di presentare la cultura di Sansepolcro e di Piero attraverso la magia della musica. La presenza di giovani musicisti italiani guidati dalla loro insegnante Italo-albanese simboleggia l’importanza del dialogo.

Il concerto al Center for Openness and Dialogue è senza dubbio il punto più simbolico del tour, un’occasione unica per diffondere un messaggio di unità e comprensione attraverso la musica. Il sostegno e l’approvazione ricevuti dallo staff del primo ministro albanese sono un segno tangibile dell’importanza di questo evento. I ragazzi dell’Orchestra Giovani Armonie, già abituati a tour come quello in Giordania nel 2022 e a Londra nel 2023, hanno portato un messaggio bello e significativo da Sansepolcro alla sede della Presidenza del Consiglio albanese. L’ensemble sarà protagonista di numerose esibizioni: i concerti si terranno anche in altri luoghi significativi come la Chiesa del Cuore di Gesù a Tirana, il Centro Giovanile Polivalente a Berat e il centro storico di Valona, con l’obiettivo di parlare, per il tramite della musica, a un pubblico sempre più vasto.