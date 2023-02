Parterre del Palio Rivoluzione tribune

di Luca Amodio

Un altro cantiere a Castiglion Fiorentino per un nuovo look. Sono in corso i lavori alla gradinata di Piazzale Garibaldi, il parterre a ridosso del centro storico dove si concentrano la maggior parte dei parcheggi gratuiti in paese. Un nuovo sistema di illuminazione ma anche una sistemazione del verde sono al centro dei lavori che coinvolgeranno proprio quella che è la tribuna principale anche in occasione del Palio dei Rioni. Lì infatti prendono posto i vertici dei rioni e dell’amministrazione comunale e oltretutto li è posizionato il Drappo prima che venga consegnato al terziere vincitore della corsa. Il risultato sarà un nuovo e suggestivo effetto scenografico non solo per la terza domenica di giugno, quando tutti gli occhi saranno puntati su quella cornice, ma anche per le altre serate ordinarie. L’amministrazione comunale sta infatti valutando quali potrebbero essere i futuri impieghi della location che grazie al restyling beneficerà di alcuni punti luce posizionati a terra che illumineranno la flora circostante, che tra l’altro verrà arricchita da tante aiuole di fiori colorati.

Il risultato sarà quindi una sorta di anfiteatro naturale anche perché il comune ha acquistato un palco mobile che potrà esser posizionato davanti gli spalti all’occorrenza. "Stiamo valutando quali potrebbero essere gli eventi da ospitare, è un luogo suggestivo, non a caso veniva chiamato il "teatro dei cipressi". Qui avremo a disposizione almeno 400 posti", spiega il vice sindaco Devis Milighetti, che ha anche la delega ai lavori pubblici. "L’idea di fare qualche serata lì c’è eccome, anche in chiave di intrattenimento, per intercettare un pubblico più giovane", continua Milighetti.

I lavori, finanziati dal Comune, termineranno per marzo e rappresentano un "ritocco extra" rispetto la ristrutturazione delle gradinate finanziate dal Gal per 100mila euro con cui oltretutto venne messa in sicurezza la scarpata limitrofe con reti in ferro. Dopo quest’ultima fase, si guarderà poi avanti, ciò alle mura pisane posizionate dirimpetto, anche qui si andranno a sistemare l’illuminazione, ci anticipa Milighetti. Intanto sono iniziati anche i lavori ai giardini di Piazza Matteotti, davanti Porta Fiorentina.