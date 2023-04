Partecipate, si apre il valzer delle nomine: Borri resta alla Multiservizi

Chiuso il capitolo assetti di governo in Provincia, si apre una nuova partita e l’attenzione del centrodestra si appunta su Palazzo Cavallo. In particolare, sulla partita per le nomine in scadenza nelle società partecipate. Una serie di caselle da comporre nel solco degli equilibri di maggioranza e degli assetti frutto del patto di governo. Ieri c’è stato un "assaggio" con la conferma di Guglielmo Borri alla guida della Multiservizi ma dalla prossima settimana si inaugura il lavoro sul resto del "puzzle". Non a caso, è imminente una riunione di coalizione per fare il punto. Sul tavolo c’è anche Estra. Intanto la Lega che in Provincia ha scelto la via dell’opposizione, si porta avanti e con una certa tempestività conferma la linea dentro l’alleanza del governo cittadino (ma pure nelle partite elettorali all’orizzonte): "La posizione che abbiamo assunto nel consiglio provinciale non costituisce alcun pregiudizio nel rapporto privilegiato che abbiamo con partiti e liste civiche che compongono il centrodestra aretino con il quale condividiamo il buongoverno nella maggior parte del territorio". È l’incipit della nota della segreteria provinciale del Carroccio. "Resta salda la collaborazione con i partiti alleati in tutte le amministrazioni comunali che governiamo insieme e che intendiamo rilanciare nella loro efficacia amministrativa dove ve ne sia la necessità".

Fin qui segnali distensivi, dopo le tensioni sulla Provincia. Ma c’è un passaggio che salta all’occhio: "Nello spirito di reciproco rispetto e lealtà siamo a riconoscere gli spazi dovuti anche nella governance delle partecipate. Lo ribadiremo quando ci sarà richiesto, a partire dal prossimi rinnovi come vertici di Estra, la cui designazione per quello che ci riguarda spetta sempre a Fratelli d’Italia". È un asse quasi dichiarato ancor prima di cominciare. Messaggio in bottiglia per gli alleati?

LuBi