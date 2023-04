Partecipate, la parola a Coingas Assemblea per il nuovo cda di Estra Centrodestra compatto su Macrì

di Lucia Bigozzi

Coingas e Farmaceutica. Sono le caselle da ricomporre per le nomine in scadenza. Caselle sul tavolo del centrodestra che ieri ha cominciato a ragionare su metodo e nomi papabili. In realtà, lo schema è lineare e rispecchia gli accordi di maggioranza siglati nel 2020. Con un’unica variazione sul tema che, ad ora, resta aperta a più opzioni.

Al centro della partita c’è Estra, dopo il corto circuito innescato dalla vicenda giudiziaria ormai chiusa con la sentenza di assoluzione per il presidente Francesco Macrì. Si ricomincia da qui e il percorso non cambia. Il primo passaggio è fissato per martedì: si riunisce l’assemblea di Coingas che dovrà indicare il rappresentante nel consiglio di amministrazione dell’azienda dell’energia che, a sua volta, esprimerà il presidente.

Gli equilibri di maggioranza sono saldi: la "quota" è e resta appannaggio di Fratelli d’Italia. Pare quindi vicina la riconferma di Macrì e il ragionamento tiene insieme una valutazione di fondo che va oltre i rapporti di forza dentro la coalizione aretina: la delicata fase di congiuntura sul piano energetico, sociale ed economico spinge il centrodestra a puntare senza tentennamenti sul profilo di un manager che già conosce il colosso dell’energia e il settore; dunque in grado di assicurare una operatività immediata. Tuttavia, non sarà una partita facile nel suo complesso, anche perchè i patti parasociali sono scaduti e non è scritto sulla pietra che Arezzo possa riacquisire la presidenza di Estra in maniera automatica. Per questo, lo standing di Macrì e la recente nomina nel board di Leonardo rappresentano "credenziali" di maggiore peso da portare al confronto con i soci.

Da Coingas all’azienda Farmaceutica. Entro giugno si andrà al rinnovo della presidenza. Qui lo schema delineato nel patto di coalizione potrebbe prevedere un cambio degli assetti consolidati, in virtù della diversa performance elettorale dei partiti rispetto al 2020. L’esito delle urne consegna una flessione degli azzurri rispetto agli alleati. Un criterio secondo la "quota" appannaggio di Forza Italia, potrebbe essere rivista, con un ritocco in corso d’opera. In pratica, la casella tonerebbe sul tavolo della coalizione. Ma su questo gli alleati si sono dati un metodo e una road map con altri step per arrivare alla sintesi. Certo è che anche sull’azienda Farmaceutica, il centrodestra al momento procede compatto e con una linea condivisa.

C’è poi il capitolo Nuove Acque (già chiusa la pratica Multiservizi con la riconferma di Guglielmo Borri presidente): venerdi è stato designato il collegio dei sindaci revisori, passaggio che mancava dopo la nomina di Carlo Polci alla presidenza (un tecnico in quota Lega). Anche in questo caso la maggioranza ha deciso senza sbavature.

Chiusa questa prima tornata di nomine, il dossier partecipate rimanda al 2024 con altre scadenze di rilievo. Fra queste, il rinnovo dei vertici Atam e Aisa.