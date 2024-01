Parte VicenzaOro. La carica dei 201 a caccia di affari. La sfida per il rilancio

È il primo appuntamento dell’anno con i mercati internazionali. Ecco perché alla volta di Vicenza è partito un esercito di 201 imprese orafe aretine. Inizia oggi la fiera dell’oro, a disposizione cinque giorni per andare a caccia di commesse e ordini. "E’ in programma VicenzaOro January - dice Luca Parrini appena confermato alla presidenza provinciale di Confartigianato orafi - la fiera rappresenta il principale appuntamento dell’anno con i mercati internazionali per le imprese del gioiello made in Italy". Arrivata alla sua settantesima edizione, VicenzaOro è la manifestazione orafo-gioielliera più longeva al mondo.

A VicenzaOro sono attesi oltre 30mila visitatori tra cui buyer ed operatori commerciali provenienti da 130 paesi del mondo. La mostra ospiterà oltre 1.200 espositori, il 60% dei quali provenienti dai diversi distretti orafi italiani. Le esportazioni dei primi nove mesi del 2023 secondo Federorafi sono in crescita dell’11,3%, superano gli 8 miliardi di euro e si mantengono in territorio positivo, nonostante il rallentamento nel terzo trimestre 2023, ampiamente previsto.

Si confermano principali mercati di destinazione la Svizzera (15% del totale, con un aumento del 31,2% sullo stesso periodo del 2022), Stati Uniti (13,4%, +5,3% sul 2022) e Francia (10,2%, con il +15,8 rispetto al 2022). Frenano Germania, Regno Unito, Sud Africa, Canada mentre continua l’emorragia verso la Russia e l’Ucraina (-24,6%).

Arezzo, Vicenza e Alessandria con Milano sono i poli dove si concentrano i maggiori flussi in esportazione. Sarà molto folta anche quest’anno la presenza delle imprese associate a Confartigianato, circa 200 quelle che esporranno a VicenzaOro.

"Il distretto orafo di Arezzo – continua Luca Parrini - con circa 1.130 imprese attive e oltre 8.100 dipendenti rappresenta un patrimonio di competenze e di risorse su cui la comunità economica del nostro territorio, con tutti gli attori istituzionali e privati che in esso operano, deve necessariamente continuare ad investire. Con l’elezione del nuovo consiglio direttivo di Confartigianato Orafi viene rinnovata la volontà dell’Associazione di Arezzo di continuare il lavoro svolto sinora nella elaborazione delle strategie da mettere in campo per lo sviluppo nel nostro settore". Si è svolta infatti nei giorni scorsi la riunione dell’Assemblea degli orafi associati alla Confartigianato di Arezzo che ha rieletto per acclamazione Luca Parrini alla carica di Presidente della categoria. Presente negli organi dirigenti dell’Associazione Orafi di Confartigianato Arezzo dal 2007, Luca Parrini dal marzo 2019 è il rappresentante provinciale della categoria e ricopre dal luglio dello stesso anno la carica di presidente nazionale degli orafi di Confartigianato. "Tra i temi caldi la difficoltà di reperimento manodopera specializzata - continua Parrini - il tema della sicurezza per le imprese orafe con la collaborazione con la Prefettura, la promozione del marchio Vivi Oro".