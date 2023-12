Parte l’assalto alla Città del Natale. Pronti treni speciali dal Casentino

Inizia domani il lungo fine settimana dell’Immacolata. Si prospettano tre giorni da bollino rosso. Nuance tutta natalizia, ma che in questo caso ci racconta di un tutto esaurito. Lo dicono le prenotazioni negli alberghi, nei ristoranti. E i pullman, in arrivo a decine, carichi di turisti. Musica per la città, un po’ meno per chi si troverà incolonnato in serpentoni di auto agli ingressi della città. Con l’8 dicembre iniziano tradizionalmente le festività natalizie. In molti, anzi in moltissimi, hanno scelto la Città del Natale per una full immersion nella magica atmosfera. Turisti dal Lazio, dall’Emilia, dalla Campania e dal Veneto, i più. Ma anche in provincia c’è un gran fermento per venire a vedere il Natale aretino. Per loro domani, e domenica, c’è un treno speciale che collegherà il Casentino con Arezzo Città del Natale. Niente code e stress per cercare l’ultimo parcheggio disponibile. Le partenze da Stia sono previste alle 14.30 e alle 20.12, mentre le opportunità di rientro da Arezzo saranno alle 19 e alle 21.30, per permettere di vivere a pieno la magia della festa. Un’ora di viaggio, in totale relax e sicurezza per ritrovarsi immersi nelle atmosfere magiche del Natale. E anche in questo caso è garantito un servizio di controllo con la presenza di vigilantes.

L’idea, proposta dal Gruppo Lfi, grazie al servizio istituito da Tft, "E’ finalizzata a fornire un comodo collegamento dal Casentino verso Arezzo, con il duplice obiettivo di permettere a chi vive in vallata di poter raggiungere la città del Natale in comodità e rapidità, contribuendo ad alleviare i problemi di traffico intenso alle vie d’accesso, a partire dalla strada regionale 71, particolarmente congestionata dal traffico durante il periodo delle festività" spiega Bernardo Mennini, presidente del gruppo Lfi. "Il progetto - sottolinea Maurizio Seri - è sperimentale e ci servirà anche per capire la potenzialità di sviluppo di altre iniziative. L’8 e il 10 dicembre sono due giornate importanti in cui è previsto un grande afflusso di persone verso il capoluogo. Cercheremo, come sempre, di offrire un servizio all’altezza delle aspettative".

Gaia Papi