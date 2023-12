Parte la corsa al sussidio di Stato

era una volta il reddito di cittadinanza, oggi cancellato e sostituito dall’assegno di inclusione. Secondo gli ultimi dati dell’Inps tra pensione e reddito di cittadinanza ad Arezzo c’erano quasi 4mila beneficiari per un importo medio di 484,99 euro mensili. Il prossimo gennaio entrerà in gioco l’assegno di inclusione, rivolto ai nuclei con almeno un componente disabile, minore, over-60 o preso in carico dai servizi socio sanitari. In pochi giorni la sola Cgil ha già raccolto 100 domande, ma i numeri sembrano destinati a crescere e potrebbero raggiungere o comunque avvicinarsi a quota mille. È la fotografia di un sistema ma soprattutto di un parte della popolazione che spera adesso di rientrare ancora nel sussidio di Stato.