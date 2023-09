Parte il pressing su Arezzo e Capitale: Tensione tra Toscana e Umbria

Una settimana fa il disco verde per l’ipotesi Rigutino è arrivato dai comuni del Casentino: tutti compatti nel dire sì all’opzione al centro della contesa tra Toscana e Umbria. Rugutino da un lato, Creti-Farneta dall’altro: su questo scacchiere si gioca la partita più delicata e anche piùà rischiosa perchè se la corda viene tirata troppo, potrebbe spezzarsi. E alla fine il rischio è che tira e molla, le risorse stanziate per l’opera evaporino e tutto si concluda in un nulla di fatto. L’Umbria spinge per la stazione dell’alta velocità a Creti-Farneta, Siena (il capoluogo) condivide l’idea che però non piace ai comuni dell’hinterland che fanno il tifo per Chiusi-Montallese. Certo, il posizionamento dei municipi alla vigilia del vertice tecnico a Roma, indica che la temperatura sta salendo proprio in vista di una riunione in cui i tecnici dovranno presentare lo studio di fattibilità dell’opera, passaggio cruciale per poi ragionare sulla scelta del luogo. Scelta che secondo la tabella di marcia avverrà entro dicembre. Per ora sono i tecnici a guidare il dossier Medioetruria.

E il sì di Casentino, Valtiberina e Altotevere umbro fa pensare a una manovra a tenaglia sulla Capitale. Un pressing dai territori su una partita strategica che coinvolge due Regioni. E non solo.

Lucia Bigozzi