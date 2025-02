Parte il corso gratuito per deejay e producer

Parte il corso gratuito per dj e producer promosso da CasermArcheologica e Focus Crew. Il laboratorio di 50 ore è rivolto a persone tra i 18 e i 34 anni, iscrizioni entro il 14 febbraio. 50 ore per muovere i primi passi nel mondo del dj e delle produzioni musicali. CasermArcheologica e Focus Crew, in collaborazione con Cescot e grazie a fondi regionali, hanno attivato un corso dedicato ad appassionati di musica che si svolgerà negli spazi di via Niccolò Aggiunti 55 a Sansepolcro da fine febbraio. Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 34 anni, attualmente inoccupati o studenti senza obbligo di frequenza, residenti o domiciliati in Regione Toscana. Il laboratorio sarà condotto da Andrea Barone. Gli obiettivi del corso sono molti e stimolanti: fornire una panoramica della produzione musicale, del songwriting e del DJing, apprendere l’uso della strumentazione tecnica, sviluppare le capacità di scrittura per la musica e introdurre i partecipanti alle performance dal vivo. Un progetto improntato alla creatività per condurre i partecipanti a produrre e creare testi e brani musicali. Il corso è a numero chiuso. È possibile iscriversi e chiedere informazioni contattando CasermArcheologica. Le iscrizioni chiudono il 14 febbraio e ci sono solo 12 posti disponibili. Un’occasione da non perdere info: 353 4488397.