Parte il casting per le partecipate. Via del Comune alle candidature. L’elenco degli enti e i compensi

di Matteo Marzotti

AREZZO

Collegio sindacale, membri del consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e non solo. Ecco le figure per le quali il Comune di Arezzo con un apposito avviso pubblico ha avviato la procedura per la raccolta delle autocandidature per le nomine e le designazioni di diretta competenza in enti, ma anche aziende, istituzioni e società partecipate in scadenza nel 2024. Nell’elenco figura Atam Spa per la quale l’avviso parla di un collegio sindacale da rinnovare formato da un presidente (compenso lordo tremila euro) e da due membri effettivi (duemila euro ciascuno), oltre che da due membri supplenti che non percepiscono compenso. Ecco quindi per Arezzo Multiservizi, azienda che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali, il rinnovo del collegio sindacale formato da un presidente (6 mila euro lordi), un membro effettivo (4 mila euro lordi) e un membro supplente. Per quanto riguarda Aisa Impianti l’organo è quello del consiglio di amministrazione e in particolare l’avviso parla di un presidente (11 mila euro lordi) e di due membri effettivi (5.500 euro lordi). Nell’elenco figura anche la Fraternita dei Laici e in particolare il collegio dei revisori, due membri, quindi la Fondazione Guido d’Arezzo che circa il consiglio di amministrazione ricerca due membri la cui carica è onorifica, ovvero non percepiscono compenso.

Stessa condizione anche del presidente e di due membri richiesti dal cda della Fondazione Arezzo InTour, mentre sempre InTour ricerca un revisore unico con retribuzione lorda pari a 4.400 euro. Restando in tema di fondazioni c’è quella Arezzo Comunità che con carica onorifica ricerca un presidente e quattro membri per il consiglio di amministrazione mentre il revisore unico percepirà 3.806 euro lordi. È bene però sottolineare un aspetto. Pur parlando di autocandidature sono ovviamente richieste competenze amministrative, tecniche e giuridiche adeguate "alle caratteristiche della carica" e ovviamente per i revisori l’iscrizione al registro dei revisori legali.

La proposta dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando gli appositi modelli presenti sul sito del Comune di Arezzo e dovranno contenere anche il curriculum vitae, un documento di identità valido oltre alla dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità e incompatibilità, oltre a quella di esclusione prevista negli indirizzi per l’eventuale nomina.