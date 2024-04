Parla Borrello l’esperto delle epidemie

CORTONA

Un excursus storico della nascita delle epidemie, di come queste sono state combattute dall’uomo, della nascita dei contagi delle malattie dall’animale all’uomo è viceversa citando le pesti, l’aviaria, l’ebola fino ad arrivare al Covid. A proporla a Cortona ci ha pensato Silvio Borrello, già direttore generale del Ministero della Salute, cortonese di origini insieme alla dirigente Capecchi e alla professoressa Marri (nella foto). L’evento è stato voluto e organizzato dall’istituto Luca Signorelli e si è tenuto all’auditorium Sant’Agostino difronte ad un attento pubblico composto non solo da studenti e alunni, ma anche da medici, veterinari, chimici e rappresentanti di categoria.

"Si è trattato di una lectio magistralis di alto livello – ha confermato la dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi – dove il dottor Borrello ha affrontato il tema della One Health, estremamente attuale. Ha sottolineato come il concetto sia importante per affrontare le sfide globali come le malattie infettive emergenti, la resistenza agli antimicrobici e i cambiamenti climatici che hanno un impatto significativo sulla salute umana, ambientale e animale".

Al termine tante ed interessanti sono state le domande degli alunni, con l’ex direttore del Ministero della Salute che ha dialogato con gli studenti con semplicità e scioltezza. "È stata una mattinata molto bella – ha confermato Capecchi – sicuramente per gli alunni un’opportunità di riflessione su un tema attuale quale la salute unica, di cui loro, il nostro prossimo futuro, saranno gli autori del suo destino. Un ringraziamento va anche alla professoressa Elena Marri che ha organizzato l’evento e preparato gli alunni".

La.Lu.