Parità di genere, il piano Varate le linee guida

LORO CIUFFENNA

Il Comune di Loro Ciuffenna adotta le linee di UNI PdR 125, l’unica certificazione della parità di genere, uno dei pilastri della sostenibilità ed elemento indispensabile per una comunità civile. L’amministrazione comunale ha applicato i requisiti della prassi con un fine ben preciso, ovvero incentivare politiche adeguate a ridurre il divario tra sessi. "Si tratta di uno strumento per misurare e valutare l’effettiva uguaglianza di genere nella nostra realtà – spiega l’assessore allo Sviluppo Sostenibile Rossana Casini – per poi avviare un percorso virtuoso di cambiamento culturale che non riguarda solamente la parità uomo - donna ma anche l’equità negli avanzamenti di carriera e nelle retribuzioni. La certificazione svilupperà inoltre le opportunità di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti".

E i benefici saranno molteplici, continua Casini "a cominciare dalla promozione e tutela della diversità e delle pari opportunità sul luogo di lavoro, un ambiente più inclusivo e senza discriminazioni". Insomma, una scelta di civiltà e al momento inedita per un municipio: "Le pubbliche amministrazioni – sottolinea il sindaco Moreno Botti – predispongono già un ‘Piano per le Azioni Positive’ che racchiude alcuni elementi della questione, ma applicare una linea guida riconosciute vuol significare andare oltre, creare un sistema di indicatori misurabili. Nel mondo delle imprese questa attestazione sta prendendo campo, ma nel settore pubblico, e soprattutto nei Comuni, è una innovazione". Quanto ai costi il primo cittadino precisa che ogni azione è "fatta in casa, come sempre, e quindi con una spesa pari a zero", una pratica consolidata nel piccolo centro alle pendici del Pratomagno.

M.D.T.