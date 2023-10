"Paris-La Motina" con Faust Cardinali

Appuntamento oggi alle 18,30 al Teatro di Anghiari, Faust Cardinali presenta " Paris-La Motina", il suo ultimo libro, edito da Quattroemme. Durante l’incontro verranno proiettate le interviste sul tema Arte ed eros realizzate nel 2005 ad Anghiari. Scultore, pittore ed orafo, conosciuto per i suoi bijou-sculpture, esposti nei musei di tutto il mondo, e presenti in importanti collezioni e gallerie pubbliche e private (tra gli altri, il Mad di Parigi, Diane Venet, Solange Thierry de Saint- Rapt etc), Faust Cardinali pratica la scrittura come forma artistica complementare, nel suo stile concettuale e dissacrante, in una continua contaminazione tra le diverse discipline. In " Paris-La Motina " Faust Cardinali racconta, in modo ironico e surreale, la sua indagine intorno alla leggenda che nelle vicinanze di Anghiari, in Toscana, nella località chiamata Motina, l’orgasmo ha una durata prolungata. L’artista immagina che un gruppo di personaggi venuti a conoscenza della leggenda e desiderosi verificarne la veridicità, si mettono in viaggio da Parigi per raggiungere il luogo e sperimentarne la singolare virtù. " Paris-La Motina " non è solo un testo, ma progetto artistico più ampio, un work in progress articolato negli anni attraverso una serie di opere visive. La presentazione della pubblicazione, sarà introdotta da Roberto Manescalchi e da Andrea Merendelli.