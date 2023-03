Parco eolico, altolà da Bologna La Regione verso il no al progetto Pale "proibite" a Badia Tedalda?

di Sonia Fardelli

Nuovo ostacolo all’orizzonte per l’impianto eolico "Badia del vento" che dovrebbe essere realizzato nel territorio del comune di Badia Tedalda, ma che di fatto interessa non solo la Toscana, ma anche l’Emilia Romagna. E proprio in questa regione sono stati sollevati dubbi, che potrebbero anche diventare un netto "no" all’impianto. Durante il question time in consiglio regionale Nadia Rossi del Pd ha chiesto alla giunta "cosa fare a tutela dei territori di Casteldelci (nel riminese) e Verghereto (nel cesenate) per contrastare le conseguenze negative di carattere paesaggistico, turistico, ambientale e culturale che potrebbero derivare dalla realizzazione dell’impianto eolico?".

La consigliere regionale dem ha poi sottolineato che il progetto "prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori posizionati lungo un crinale in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna e a sette chilometri dall’impianto dove risultano essere presenti beni sottoposti a tutela, tra cui l’eremo di Sant’Alberico e la chiesa di Santa Maria Assunta delle Balze, che insieme al paesaggio del Montefeltro e pure alla riserva naturale del Sasso Simone e Simoncello potrebbero subire una trasformazione particolarmente impattante".

La risposta al quesito di Rossi, è arrivata dalla vicepresidente della giunta regionanel emiliano-romagnola Irene Priolo, che ha spiegato che il procedimento è tuttora sospeso. "Con tutta probabilità, il parere della Regione sul provvedimento sarà negativo, in quanto sono evidenti diverse criticità per il territorio in particolare sotto il profilo paesistico sottoposto a vincolo di tutela nel nostro Piano territoriale regionale".

Dal canto suo, Rossi ha chiesto "l’avvio di un percorso con la Regione Toscana al fine di definire un’intesa per la tutela paesaggistica dei due territori confinanti". Il sindaco di Badia Tedalda Alberto Santini, in un documento inviato anche alla Regione guidata da Eugenio Giani, si era invece apertamente schierato a favore della nascita dell’impianto eolico, sottolineando il fatto che avrebbe portato energia pulita, ma anche lavoro. Difficile prevedere come andrà a finire. E non è eslcuso il profilarsi di uno scontro istituzionale tra Regioni con pareri opposti su "Badia al vento".