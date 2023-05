Parco di via Emilia: l’ultimatum del comitato

"Siamo sconcertati che l’amministrazione abbia approvato, con delibera di giunta del 26 aprile, la costruzione del Cas all’interno del parco di via Emilia". Inizia così la lettera aperta del comitato "Giù le mani dal parchino di via Emilia" indirizzata all’assessore Alessandro Casi. "E’ una decisione inopportuna e illegittima sotto molteplici profili. Anzitutto perché gli stessi uffici tecnici avevano elaborato ben cinque opzioni relative alla costruzione del Cas fuori dalle mura di San Clemente, che non sono state sufficientemente valutate e approfondite, opzioni sulle quali i membri del comitato durante le riunioni con lo stesso assessore, sin dal 14 febbraio, ne avevano illustrato i molteplici vantaggi" prosegue la lettera. "L’amministrazione, ha avuto tutto il tempo di elaborare e approfondire alternative già suggerite e indicate dai suoi uffici tecnici che avrebbero potuto da febbraio ad aprile costruire con diligenza e serietà un diverso percorso, nel rispetto delle esigenze dei cittadini rappresentati dal comitato che ad oggi ha raccolto contro questa scelta oltre 1000 firme". Quella che definiscono "colata di cemento" all’interno di un parco pubblico "effettuata contro la volontà di tutti i residenti che fino a qualche giorno fa - anche nei social-media - hanno più volte manifestato la contrarietà, è la massima rappresentazione del totale distacco di questa amministrazione dai suoi cittadini". Un incremento dell’afflusso veicolare, con criticità per la sosta delle auto, e dell’inquinamento acustico in orari notturni, oltre a una diminuzione degli spazi verdi. Questi i problemi che comporterebbe la costruzione di un Cas all’interno del parco di via Emilia, nello spazio oggi adibito a campo di basket, sollevati a più riprese dai residenti della zona.

"Siamo consapevoli di questi problemi" aveva detto l’assessore Casi in giunta. "Ma l’attuale posizione del Cas di San Clemente non è consona per vari motivi. Anche la sua ricostruzione all’interno del centro storico non è fattibile, ecco perché è nata l’idea di spostarlo all’esterno delle mura. Parliamo comunque di un Cas, non di un centro anziani, che può essere fruibile da tutti: diventa un servizio in più che l’amministrazione comunale intende dare. Ora che abbiamo in mano tutti i rilievi valuteremo le opzioni, confrontandoci di nuovo con i cittadini riuniti in comitato. La decisione finale sarà dell’amministrazione ma senza rinnegare gli obblighi di trasparenza e condivisione che mi sono dato".

Il comitato chiede a sindaco e assessore di valutare le altre alternative avendone il tempo e gli strumenti e di provvedere di conseguenza" e annuncia fin d’ora il ricorso al Tar se "l’amministrazione non fosse disponibile ad ascoltare i cittadini".

Gaia Papi