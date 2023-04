Parco delle Foreste in mostra a Parigi

"Ottantuno", libro fotografico di Isacco Emiliani e Antonio Panzavolta, che contiene alcuni scatti delle piante monumentali del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, è tra le mostre selezionate per il prestigioso festival parigino "Circulation(s)". Fino al 27 maggio all’interno del centro culturale Cent Quatre di Parigi, sarà così possibile ammirare opere di 27 artisti europei di 14 nazionalità differenti. Tra queste anche il progetto fotografico realizzato da Isacco e suo nonno Antonio. Alcune delle stampe in mostra sono state fatte proprio nel Parco, tra queste un dettaglio del pero della Bertesca e della foresta monumentale della Verna. "Isacco è un giovane di talento nel quale il Parco ha da subito creduto – dice il presidente Luca Santini – grazie a lui la riserva sarà oggetto di attenzione in questo prestigioso spazio".