Parco appena aperto Già in balìa dei vandali

Hanno "sbarbato" le viole che erano state collocate in apposite fioriere e danneggiato la targa affissa nella panchina della pace. Un gesto inqualificabile quello che si è verificato nell’area Le Quattro Panche del Parco Falcone e Borsellino di San Giovanni. Nei giorni scorsi i ragazzi della scuola di cittadinanza attiva, insieme agli studenti dei Licei e delle seconde medie degli Istituti Comprensivi Marconi e Masaccio, avevano rigenerato questo angolo di verde e sabato scorso c’era stato il taglio del nastro. Qualcuno, per fortuna, ha provveduto a raccogliere le viole sparse sull’asfalto e a ricollocarle un po’ alla meglio all’interno delle fioriere. Ma il gesto resta ed è preoccupante. "Ancora una volta ci troviamo a commentare episodi assurdi e inaccettabili che non solo arrecano un danno a beni comuni e alla collettività, con costi che si riversano su tutti ma, in questo caso specifico, vanificano l’impegno e la passione di tanti ragazzi e tante ragazze - hanno tuonato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore Nadia Garuglieri - Giovani che hanno speso tempo, energie e messo entusiasmo per rigenerare un luogo a loro caro. L’area sarà presto risistemata, resta il rammarico per quanto accaduto". Anche i Cittadini Attivi hanno commentato il fatto. "Siamo immensamente dispiaciuti che alcune persone prive di qualunque rispetto civico abbiamo danneggiato il lavoro dei ragazzi, inaugurato non più tardi di sabato - hanno detto - Vogliamo ringraziare le persone che hanno visto lo scempio e che, prontamente, hanno provveduto a rimettere le fioriere e le viole al loro posto e ad avvertirci. Abbiamo fatto un sopralluogo e nei prossimi giorni sistemeremo quello che è stato danneggiato. Siamo delusi e amareggiati, ma non ci arrendiamo".