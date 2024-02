Parco, adesioni all’evento fotografico

Sono già aperte le iscrizioni per il workshop di fotografia nel Parco del 17 e 18 febbraio. Un progetto per trasmettere conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole della fotografia. Uno dei principali obiettivi del workshop è quello di far vivere esperienze di profonda connessione avvolte nell’autenticità e nella bellezza del Parco. In questa avventura i professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani, fondatori di Immagine terra, accompagneranno i partecipanti alla scoperta di bianchi paesaggi, sorgenti sacre, alberi secolari e cieli stellati. Un’esperienza unica all’insegna della formazione, condivisione, sinergia e meraviglia attraverso una fotografia consapevole, con la quale esprimere se stessi, interpretare, raccontare, conoscere e rispettare ciò che è intorno a noi.