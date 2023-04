Parcheggio Presentini, via i lavori A fine mese nuova pavimentazione Percorso pedonale per il centro

di Luca Amodio

A Castiglion Fiorentino entro fine mese partirà un altro cantiere alle porte del paese. Si tratta della realizzazione della nuova pavimentazione del parcheggio Presentini, a fianco dell’omonimo parco, comunemente noto ai più come "i Pini". L’investimento per un totale di 240mila euro interamente a carico del comune di Castiglion Fiorentino, terminerà presumibilmente entro il mese di luglio. Per tutta la durata dei lavori l’area interessata (non tutto il parco) rimarrà chiusa al pubblico. Il cantiere ha, tra le altre cose, l’obiettivo principe di mettere in sicurezza il piazzale dove è posizionato l’emblematico carro armato della cittadina, a ridosso dei tavolini del parco: le radici degli alberi avevano dissestato il pavimento del parcheggio rendendo in alcuni punti difficile mettere in sosta la propria auto. L’intervento agirà proprio su questo punto. Per farlo verranno sostituiti - rimossi e piantati ex novo - più di 10 pini malati. "Tutti gli alberi che verranno interessati sono stati valutati dagli agronomi come pericolanti, dunque a rischio". Lo garantisce il vice sindaco Devis Milighetti che, leggendo la relazione dei professionisti, descrive lo stato di salute dei pini con "portamento contorto, con asse del gusto fuori dal baricentro e rigonfiamenti dei tessuti in risalita".

Inoltre, il restyling non permetterà soltanto un recupero del terreno dissestato ma anche novità dal punto di vista della viabilità. Il progetto infatti prevederà una doppia uscita dal parcheggio, con una nuova che immetterà sua via Trento. "Riusciremo dunque a garantire anche una maggiore pedonalizzazione tra l’ingresso del parco e il campo sportivo di rimpetto - spiega Milighetti che ha anche la delega ai lavori pubblici - così avremo un nuovo percorso pedonale che conduce verso il cuore del nostro centro storico". Tra l’altro, a pochi metri di distanza, è in fase di realizzazione la nuova "Maccarella" che porterà dai "Pini" fino a via Bartolomeo della Gatta e quindi al palazzetto dello sport. Con quello di Parco Presentini, Castiglioni vede un altro cantiere pronto a partire, in uno dei luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino, al pari dei giardini di Piazza Matteotti, dove i lavori sono già pariti, ma destinati a concludersi non prima d’inizio estate.