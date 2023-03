Parcheggio da 70 posti, la scorciatoia dei lavori

"Abbiamo definito le ultime modifiche con la ditta: garantiranno un adattamento statico e antisismico con ancoraggi più forti. Ora comincia la corsa". Una corsa che l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi misura finalmente anche in termini di tempi.

Il bando prevede la consegna della prima parte delle opere compiute entro l’anno. Negrita. Woodworm e tutti gli altri hanno già messo la sveglia: anche perché sono invecchiati dall’idea del progetto fino ai giorni nostri. In tutto sono passati nove anni, che ai ritmi attuali sono un’eternità, figuriamoci con quelli della musica".

"Ormai ci siamo, la ditta c’è, il cantiere a tutto fuoco sta per partire". Il primo lotto, le due ali parallele ma che già da sole garantirebbero sedi, spazi, sale prova e di registrazione, più perfino il ristorante. Ma il completamento?

"Contiamo di procedere a ruota con il secondo lotto: il bando partirà ad aprile, per partire con la demolizione già a fine estate". In mente la scorciatoia, anche se ne dovranno essere valutate le condizioni. "Se l’incarico dovesse andare alla stessa ditta sarebbero risparmiati i tempi di disallestimento e nuovo allestimento del cantiere". Della partita ci sono anche i parcheggi. "Saranno posizionati nella zona delle celle frigorifere, per ora una settantina di posti". Ma poi la modulazione dovrà andare di pari passo all’utilizzo degli spazi. Con l’ultima correzione di fine anno il prezzo complessivo si attesta a 4 milioni e 424mila euro chiavi in mano. Salvo sorprese.