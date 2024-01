Parcheggi, svolta multipiano. Due giganti tornano pubblici

Arezzo, 25 gennaio 2024 – L’evoluzione dei parcheggi. Sono passati quasi quindici anni da quando la frase dal vago sapore evangelico "un giorno tutti quei parcheggi saranno tuoi" è risuonata sullo sfondo della grande operazione della sosta. Oggi i nodi e i posti (auto) vengono al pettine: addirittura in anticipo rispetto alle previsioni. Perché sia il multipiano Mecenate che quello del San Donato stanno per tornare pubblici, pienamente. È la svolta tra le pieghe di un consiglio comunale che chiude idealmente una pagina di storia aretina e forse si prepara ad aprine un’altra. Andrà infatti al voto dei consiglieri comunali l’estinzione anticipata dei contratti di leasing per i due polmoni di auto. Una mossa che Atam suggerisce come conveniente ma che ha bisogno, visto il rapporti esistente tra il Comune e l’azienda partecipata, di un voto politico.

Nel corso degli anni già i due debiti contratti con le banche sono stati regolarmente onorati dall’azienda. Due contratti, con due banche diverse. Nel caso del Mecenate il debito ancora da saldare è di poco superiore al milione di euro e in quello del San Donato è di oltre tre milioni. I tempi per continuare ai versamenti tradizionali c’erano e ci sono: ma l’idea è quella di accelerare. Funziona un pò come quando una famiglia decide di interrompere un mutuo saldando la somma ancora mancante. Operazione vantaggiosa in termini di interessi, stavolta per la collettività; e scatterà in caso di semaforo verde dell’aula di Palazzo Cavallo. A quel punto si ricostituirà nella sua pienezza il diritto di proprietà sull’area concessa in diritto di superficie e il diritto di proprietà del Comune sui fabbricati e sugli impianti. Al centro le due strutture di parcheggio più nuove: da una parte i 480 posti del Mecenate e dall’altra i 730 del multipiano ospedaliero. Entrambi con tariffe sociali: quella del San Donato di un euro per accesso e sostal, considerata la natura delicata del parcheggio, per il Mecenate di 3 euro al giorno, servita a rilanciare nel tempo accessi non proprio di massa. Le tariffe non sono in discussione, almeno al momento.

La chiave? Tutta da definire. Tra le ipotesi è che comunque una volta liberatasi del debito, grazie a fondi di liquidità straordinari dei quali l’azienda gode, si possano creare le condizioni per eventuali nuove avventure sul fronte della sosta. Eventuali e molto probabili. Ad esempio il parcheggioo Cadorna: una struttura interrata e due in superficie, da collocare su un unico dei lati dell’attuale parcheggio nel momento in cui l’area sarà trasformata in piazza e rilanciata secondo il progetto in via di definizione.

Lucia Bigozzi