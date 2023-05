Parcheggi: le nuove aree Multipiano al via in estate

di Laura Lucente

Sempre più vicina la possibilità di un nuovo parcheggio per il centro storico. Si tratterebbe di uno stallo di sosta da 35-40 posti al massimo che potrebbe sorgere nel giro di pochi mesi in una zona poco distante dalle mura cittadine, prospicente alla porta di via Roma. Sarebbe questa l’area individuata dall’amministrazione comunale attraverso una recente manifestazione d’interesse che mirava proprio alla ricerca di zone limitrofe al centro storico idonee ad ospitare parcheggi.

Il procedimento si è concluso da qualche settimana e ancora non sono stati definiti i dettagli, ma l’interesse verso quell’area specifica è stato quanto meno definito. Resta ancora un’ipotesi, più d’intenti che concreta, di trovare ulteriori stalli di sosta nel già importante parcheggio dello Spirito Santo, dove l’amministrazione starebbe invece valutando di acquisire aree destinate a box privati per metterli a disposizione della collettività. La grave carenza di parcheggi che la città etrusca vive, infatti, spinge l’amministrazione a cercare nuove opportunità e strade per cercare di arginare il problema. La città attende con ansia, per esempio, anche il già più volte annunciato progetto di parcheggio multipiano da 150 posti in piazza Mazzini conosciuta ai più come porta Colonia, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere costruito in regime di project financing. I saggi per verificarne la fattibilità sono conclusi da tempo.

Ci vorranno almeno due anni per vederlo completato e al momento la ditta interessata non ha presentato ufficialmente il progetto, anche se pare che il tutto dovrebbe concretizzarsi entro l’estate. Intanto sono ancora in corso i lavoro al parcheggio del mercato vecchio, iniziati a marzo. Entro la fine di maggio, salvo slittamenti, l’area dovrebbe tornare fruibile. Qui il Comune ha rimosso 13 alberi, pavimentato l’area e recuperato, a detta del primo cittadino Meoni che ha anche delega ai lavori pubblici, una 30ina di posti auto in più.

Dopo la riapertura del parcheggio di viale del Mercato sarà istituita la sosta a pagamento nel principale parcheggio dello Spirito Santo. Per i residenti del centro storico sarà possibile acquisire abbonamento da euro 10 all’anno che dà diritto alla sosta illimitata negli spazi blu di Cortona. I residenti del comune di Cortona avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale a 30 euro per la sosta senza limiti di tempo al parcheggio dello Spirito Santo. Per i lavoratori pendolari del centro storico sono in corso valutazioni per le agevolazioni.