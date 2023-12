Paolini sfida il centrosinistra e incassa il sì di Fdi

Il "risveglio del paese dormitorio" è il target sul quale Cantiere Foiano calibra la sfida al centrosinistra. E individua in Laura Paolini (nella foto), insegnante e foianese doc, la candidata sindaco con cui dare gambe al progetto civico che ora incassa il placet dei partiti del centrodestra. Dopo la Lega con il segretario provinciale Gianfranco Vecchi, è la volta di Fratelli d’Italia. In una nota, gli esponenti foianesi del partito di Giorgia Meloni "accolgono favorevolmente questa nuova iniziativa e sono ben felici e disponibili al confronto per approfondire questa opportunità e condividere le idee del movimento Cantiere Foiano". Il cammino è lo stesso e la mèta resta "un vero cambiamento del nostro paese, per un futuro migliore". I meloniani rilanciano l’impegno a "partecipare a questa entusiasmante iniziativa che ha come rappresentante finalmente una donna, la professoressa Laura Paolini". Già operativi i luoghi (in Corso Vittorio Emanuele e a Pozzo) di una campagna elettorale che nelle intenzioni della candidata civica punta a "riavvicinare il territorio alla politica e la politica al territorio per rinnovare la necessità e la forza del confronto sulle idee e soprattutto sulla visione di futuro per un vero rilancio del nostro comune per le tante eccellenze che pure ci sono e meritano sostegno: dalla scuola, alle imprese artigianali e industriali, dall’agricoltura e la promozione dei prodotti tipici, alole strutture ricettive, al grande patrimonio artistico e culturale".

LuBi