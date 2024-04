Paola De Blasi guida la mostra dell’artigianato

È la dottoressa Paola De Blasi il direttore artistico della 49esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma da giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio prossimi ad Anghiari. Era la nuova figura annunciata da tempo e adesso l’Ente Mostra ha tolto i veli nell’ufficializzazione dell’incarico. Laureata in Scienze Agrarie, Paola De Blasi abita a Firenze, dove lavora nell’ambito della comunicazione nel settore vitivinicolo (e non solo) ed è legata al mondo della televisione; anghiarese a tutti gli effetti, proprio nel borgo tiberino porta avanti "Beba", l’azienda di famiglia. Un ruolo nuovo ed importante per dare ulteriore slancio alla mostra già nell’edizione 2024 e soprattutto in vista del prossimo anno, il cinquantesimo; gli obiettivi sono quelli di trasformare l’appuntamento in un vero e proprio contenitore di eventi e di conferire ad esso una importante visibilità sui canali che contano. "Ringrazio l’Ente Mostra per avermi affidato questo incarico – ha dichiarato la dottoressa De Blasi – che per me è motivo di grande emozione. L’artigianato è una bella opportunità per Anghiari e per tutto il territorio ed è nostro compito renderlo fruibile e amato dalle nuove generazioni. Dobbiamo continuare questo percorso di valorizzazione con una lettura dell’artigianato profonda, compresa e condivisa, capace di far divenire Anghiari e la Mostra non solo custodi, ma anche ambasciatori di un settore che rappresenta tutte le imprese capaci di portare nel mondo la genialità italiana".