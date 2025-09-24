Paola Casali, chiesta la morte presunta. Nuove ombre sull’indagato di Pieve

Arezzo, 24 settembre 2025 – È stata presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, la donna di 49 anni scomparsa il 20 febbraio 2011 da Licata, in provincia di Agrigento. Dopo oltre 14 anni di indagini e senza alcuna traccia della donna, la famiglia ha deciso di affrontare il drammatico passo, considerando ormai certa la sua morte. La richiesta è stata formalizzata dalle figlie di Paola, Elena e Marika Masia, con l’assistenza dell’avvocato Alessia Modesti, coadiuvata dal collega Antonio Cozza. Il Tribunale di Monza, che ha preso in carico la pratica, ha lanciato un appello pubblico, invitando chiunque avesse notizie utili sulla scomparsa a farle pervenire entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso.

Nel frattempo, le indagini, condotte dai carabinieri di Agrigento, continuano, e a carico di un sessantasettenne residente a Pieve Santo Stefano pendono le accuse di omicidio. L’uomo, che era il compagno di Paola al momento della sua sparizione, è stato recentemente convocato dalla Procura di Agrigento, ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti.

Il caso di Paola Casali ha suscitato un ampio interesse mediatico sin dai primi momenti della sua scomparsa. La donna, originaria di Licata ma residente a Lazzate (Monza), si trovava a Licata con il compagno per un breve soggiorno quando è svanita nel nulla. Le indagini, iniziate immediatamente grazie alla denuncia del marito, non hanno mai portato a risultati concreti. Tuttavia, il tempo che è passato senza alcuna traccia della donna ha spinto la famiglia a chiedere ufficialmente la dichiarazione di morte presunta. Le circostanze della scomparsa sono ancora avvolte nel mistero. Secondo una ricostruzione fatta dal programma televisivo “Chi l’ha Visto?” a marzo dello scorso anno, il giorno della sparizione Paola avrebbe avuto un incontro con il compagno lontano dalla casa dei suoi parenti.

Nonostante lui abbia dichiarato di averla sentita solo una volta al telefono quel giorno, i dati delle celle telefoniche testimoniano ben 15 telefonate tra i due. Inoltre, l’uomo ha sostenuto di trovarsi a Niscemi per motivi di lavoro, ma la cella telefonica lo localizzava a soli cento metri dall’abitazione dei parenti di Paola, poco dopo che lei fosse uscita di casa. Dopo quella telefonata, sia il cellulare di Paola che quello dell’uomo si spensero definitivamente.

Un elemento che ha sollevato ulteriori interrogativi riguardanti la sparizione è la scoperta di una somma di 100mila euro che l’uomo avrebbe ricevuto nel periodo successivo alla scomparsa della donna. La somma è emersa grazie alla testimonianza delle figlie di Paola, che hanno ritrovato diversi vaglia postali intestati all’uomo in un ripostiglio della loro casa. Il denaro, che si aggiunge alle tante ombre che circondano la vicenda, ha portato a ipotizzare che dietro la scomparsa della donna possano esserci motivi economici, legati a possibili truffe o operazioni illecite.

La scoperta di questa somma ha sollevato dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell’uomo e ha alimentato ulteriori speculazioni sul suo ruolo nella vicenda. Per ora, l’indagine continua, e gli inquirenti cercano di fare luce su un caso che continua a suscitare dolore e domande senza risposta. Il Tribunale di Monza ha invitato chiunque avesse informazioni utili alla risoluzione del caso a farsi avanti, con l’obiettivo di fare luce sulla misteriosa scomparsa di Paola e dare finalmente giustizia alla donna e alla sua famiglia. Il caso ha scosso l’opinione pubblica e, a distanza di anni, la speranza di trovare una verità resta viva.