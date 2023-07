Panno Casentino, suona la sirena Operai in ansia dopo il salvataggio "Bene ma ora aspettiamo i fatti"

di Lucia Bigozzi

Nel giorno di Sergio Mattarella a Camaldoli, a pochi chilometri di distanza si riapre il dossier sul Panno Casentino. Perchè a distanza di mesi dal salvataggio della fabbrica-comunità di Soci, "l’emergenza non è finita", scandiscono Andrea Fastoni e Roberto Malossi, "motore" dello stabilimento che dà lavoro a diciotto artigiani e rappresenta un unicum nella produzione di un tessuto portato alla ribalta da Haudrey Hepburn nel film-cult "Colazione da Tiffany". Ma il cappotto di lana col ricciolo color becco d’oca ha conquistato perfino re Carlo III: da Bukingham Palace è arrivato l’ordine per un capo fatto a mano con il tessuto filato proprio nel lanificio casentinese che "sforna" pezze destinate ai mercati di nicchia, in tutto il mondo.

Ma non basta. La battaglia aperta un anno fa con il baratro del licenziamento collettivo e la chiusura dello stabilimento finito in amministrazione controllata, ha segnato una lunga vertenza portata avanti con tenacia da Alessandro Mugnai, esperto sindacalista Cgil in una mobilitazione che ha coinvolto le istituzioni ai livelli più alti: dalla Regione al ministero.

Mesi tra alti e bassi, poi la svolta con l’acquisizione dell’edificio da parte del Gruppo Bellandi di Prato, imprenditori tessili già clienti del lanificio, in campo per difendere un’eccellenza del Made in Italy. Oggi, "la situazione è tornata in stand by. Dopo mesi di ordini da tutto il mondo, il settore tessile sta attraversando una fase di rallentamento. A questo si aggiunge il fatto che siamo ancora in attesa degli impegni assunti dalle istituzioni locali, regionali e nazionali per il rilancio dello stabilimento attraverso una serie di investimenti in nuove tecnologie che consentano di rinnovare i macchinari e abbattere gli elevati costi energetici puntando sul fotovoltaico", sottolineano Fastoni e Malossi.

La sollecitazione muove dalla consapevolezza di "un interesse forte dimostrato dalle istituzioni. Molte personalità sono scese in campo per difendere il Panno, la Regione ha seguito passo passo la vertenza. Eppure, siamo in attesa che gli impegni annunciati si traducano in fatti concreti". Insomma, è arrivato il momento di riaccendere il faro sul futuro di uno stabilimento indispensabile per la produzione di tessuto poi trasformato in capi di abbigliamento da una decina di aziende casentinesi dove lavorano un centinaio di artigiani. Numeri importanti per il Pil della vallata aretina. Così, a Chiusi, la Cgil venerdì chiama a raccolta i vertici di Regione con il governatore Eugenio Giani, gli imprenditori che operano nella filiera del Panno, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, il sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini.

Al centro della giornata c’è il progetto messo a punto dal sindacato e anticipato dal segretario provinciale Alessandro Tracchi: creare un polo produttivo che unisca le antiche tradizioni del Panno e del legno. Due eccellenze sulle quali consolidare il presente e costruire il futuro.