Pannelli colorati installati all’interno delle classi dell’istituto Marcelli

FOIANO

Sono stati messi a terra i primi interventi finanziati con il Pnrr all’Omnicomprensivo Marcelli di Foiano della chiana. Si tratta di pannelli suggestivi che sono stati installati nelle varie classi: su ognuno delle quali c’è una grafica colorata oppure una citazione di un personaggio che con il suo impegno ha cambiato la storia. Ad esempio all’ingresso abbiamo Marie Curie con la sua citazione "Niente nella vita va temuto, dev’essere solamente compreso. Ora è il tempo di comprendere di più così possiamo temere di meno".

"Il Pnrr istruzione attribuisce alle scuole risorse anche significative declinate in varie linee di investimenti: dalla riqualificazione degli ambienti, intesi come un ribaltamento dell’idea classica di didattica frontale, questi interventi riguardano anche l’aspetto tecnologico e quindi la preparazione sia degli studenti che del personale docente ed Ata", spiega la preside Anna Bernardini.

"Questa è il primo step, di una prima azione del next Generation Classroom, che riguarda l’intervento sugli ambienti scolastici, intesi non come meri contenitori ma come parte attiva delle lezioni scolastiche", prosegue Bernardini.

"L’idea è quella di dare uno stimolo con queste pareti colorate, con una grafica molto accattivante – spiega – il muro non rappresenta una chiusura ma una porta di accesso alla scuola e tutti i percorsi che in essa vengono attivati".

In questi pannelli abbiamo anche un Qrcode che se inquadrato con il proprio dispositivo (cellulare, tablet) permette agli studenti di accedere a dei contenuti che la scuola sta provvedendo ad inserire in un software ad hoc.

La scuola si impegnerà a cambiare le varie schermate così da offrire un contenuto specifico e diverso aula per aula a seconda delle caratteristiche delle classi e del percorso che stanno intraprendendo.

L.A.