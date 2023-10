Il pane fascista e il conto saldato con le botte. Angiolo, il fornaio sovversivo che rischiò il confino

Arezzo, 30 settembre 2023 – Lo scorso sabato esco dal mio panettiere di fiducia dopo aver acquistato un pane ai multicereali e mi dirigo all’edicola di piazza San Jacopo per comprare i giornali e sulle locandine esposte leggo la notizia che in un panificio della città il pane è messo dentro delle buste di carta dove è riprodotta una poesia con la firma di Mussolini.

Mi è venuto in mente un altro fornaio di Arezzo, anzi sua figlia Giuseppina Porri. L’avevo conosciuta nell’estate del 2017 leggendo e apprezzando la sua memoria presentata all’Archivio dei Diari per il premio Saverio Tutino, e poi, nel settembre, sul palco dei finalisti di quella edizione (c’era anche Pietro Poponcini, altro finalista aretino) dove riuscì con una inaspettata verve (altro che ultran ovantenne) a tener testa al presentatore, ad affascinare il pubblico presente e farlo commuovere raccontando la sua infanzia e la storia dell’amato padre.

Un mese dopo il premio, Natalia Cangi, Loretta Veri e il sottoscritto l’andiamo a trovare e ci accoglie con la stessa vivacità espressa sul palco. L’Archivio dei Diari ha deciso di pubblicare la sua memoria nell’elegante collana Autografie; Giuseppina, con l’ironia che la contraddistingue, si limita a dirci: "Sì, però sbrigatevi".

Giuseppina Porri era nata a Cortona nel 1923, dal settembre 1929 si trasferisce ad Arezzo con i genitori e due fratelli, abitano al terzo piano di via Bicchieraia, dalle cui finestre può vedere la bottega del padre sul Corso, sotto la Pieve.

"Il mio babbo, Angiolo Porri di Giovanni, era fornaio e aveva sempre fatto questo mestiere fin da quando aveva dodici anni: “il nobile mestiere dell’arte bianca” come ripeteva spesso con orgoglio".

Gran lavoratore Angiolo, nei ricordi della figlia: "lui era lì, nel suo laboratorio o davanti alla bocca del forno, a impastare, infornare e sfornare il pane, a preparare briosce, ramerini, maritozzi, le ciambelle alla bolognese che erano le sue specialità. Sempre a lavorare, sempre bianco di farina".

Era una bambina "lieta e felice" Giuseppina, appassionata della scuola (qualche anno dopo scriverà: "Io stavo bene soltanto a scuola mi ricreavo veramente"), tanto da iscriversi in anticipo di un anno all’istituto magistrale Vittoria Colonna in via Porta Buia, ma il resto della giornata lo passa nella bottega; "facevo lì i miei compiti scolastici, aiutavo la mamma a servire i clienti al banco del pane o della mescita, tenevo aggiornati i libretti dei clienti fissi che pagavano a fine mese"; spesso prima di andare a scuola, consegna il pane casa per casa ai clienti del forno. La bottega e la scuola sono la sua "palestra di vita". Questo periodo tranquillo si interrompe bruscamente nell’estate del 1935. Nella sua veste di “contabile”, Giuseppina fa presente al babbo che il "Signor D.T." (un impiegato della Federazione fascista) "era in rosso da diversi mesi".

Angiolo Porri fa preparare il conto e chiede alla figlia di andare a sollecitare il pagamento, "Con garbo, mi raccomando". Apre la porta il diretto interessato che comunica: "Dì al tuo babbo che venga domani in Federazione che lo pagherò lì". L’indomani pomeriggio il padre si avvia verso la Casa del Fascio, distante pochi metri dalla bottega, mentre Giuseppina rimane sulla soglia del forno "un po’ perplessa, che cosa c’entra la Federazione", ma anche soddisfatta perché con la somma incassata avrebbero potuto saldare la tratta della farina.

Il babbo ritarda. Quando Giuseppina vede riaprire il grande portone ferrato, si accorge che il padre quasi non cammina, per cui corre da lui, "aveva la maglietta stracciata, il volto tumefatto e insanguinato, lo presi per un braccio e lo portai in bottega, si appoggiava a me mentre mi diceva:“Non è niente, non aver paura, non è niente”".

È questa una svolta nella serena vita della famiglia Porri, e Giuseppina capisce che oramai "anche il conto del fornaio si saldava con le botte".

Se "il babbo era stato punito per le sue idee sovversive", le conseguenze immediate furono che il vicinato cominciava ad allontanarsi dalla bottega, in breve "il negozio veniva evitato, come se servirsi da noi volesse dire cercare grane o dimostrarci solidarietà"; a partire dal 1938, sebbene "affetto da una grave cardiopatia", Angiolo, considerato “soggetto politicamente pericoloso”, ogni sabato la polizia politica lo portava in carcere e rientrava la sera del giorno dopo, "silenzioso e distrutto".

Il tribunale non gli assegnò il confino politico data la gravità della sua salute, "precisando che non si trattava di assoluzione ma di sospensione del provvedimento". Nel 2003, all’età di ottant’anni, Giuseppina decide di "mettere insieme i ricordi" per rendere omaggio alla figura del padre che morirà nel 1940 alla vigilia degli esami per il diploma magistrale della figlia e non avrà la gioia di vederla maestra. Il 24 gennaio 2021 Giuseppina ci ha lasciato. Grazie alla sua memoria conservata a Pieve Santo Stefano e divenuta un prezioso libretto, "Il conto del pane" (Forum 2017), abbiamo una straordinaria testimonianza storica dell’Arezzo degli anni Trenta.