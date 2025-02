Pane e olio, saldati tutti i conti. Nocentini: "La regola non cambia"

A Montevarchi non ci sono più famiglie morose e, ad oggi, tutti pagano regolarmente il servizio mensa. E i bambini, già da mercoledì scorso, pranzano con il menù regolare e non "a pane e olio". Ad annunciare il recupero di tutte le morosità è stato, in prima battuta, il movimento Prima Montevarchi e successivamente, nel corso di una intervista, l’assessore Sandra Nocentini, che ha le deleghe all’istruzione e alle politiche per l’organizzazione dei servizi per l’infanzia e adolescenza. Ha parlato per la prima volta pubblicamente di una vicenda che, in questi giorni, ha fatto discutere anche a livello nazionale. Nessun ripensamento, ma una difesa di un provvedimento che, come ha voluto ricordare, tutela chi invece paga il servizio.

"Sono stati giorni complicati – ha detto Nocentini – questo regolamento, che ricordo è stato adottato già nel 2017, è sempre l’ultima di tutte le soluzioni che si prova a mettere in campo. Siamo riusciti a recuperare tutte le morosità e il bilancio da questo punto di vista è positivo, ma ribadisco che è un provvedimento che vogliamo sempre evitare di poter prendere. Non è mai stato preso a cuor leggero e prima di arrivare all’ultimo step si mettono in campo tutta una serie di iniziative che sono funzionali per cercare di non arrivare al pasto sostitutivo". Ripensamenti dopo quello che è successo? "No, assolutamente - ha proseguito l’assessore - Questa è una iniziativa che ho condiviso quando ero genitore nel 2017 e condivido oggi che sono assessore nel 2025, semplicemente perché c’è una parte delle famiglie e dei cittadini che paga regolarmente e a volte anche con grandi sacrifici. A loro non pensa nessuno".

Sulla stessa lunghezza d’onda il movimento Prima Montevarchi. Dopo aver annunciato il totale recupero delle morosità delle mense comunali e che, quindi, quanto dovuto da alcune famiglie è rientrato nelle casse comunali in soli otto giorni, ha voluto ringraziare il sindaco e la giunta per il risultato raggiunto, denunciando le polemiche aggressive del Pd e delle altre amministrazioni.

"Non era la mancanza di fondi a determinare il problema, ma altri fattori tra cui l’indifferenza e il tentativo di scansarla e far pagare a tutti i cittadini quanto dovuto solo da alcuni genitori – ha sottolineato la maggioranza – Qualcuno sui giornali ci ha definito gli "ultimi mohicani della Chiassai". Si sbagliano, perchè noi non siamo gli ultimi, ma i primi combattenti e i difensori di una idea di città e di governo che Chiassai sta portando avanti da otto anni. Lo facciamo oggi con Silvia Chiassai e lo faremo domani con chi prenderà il suo posto".

Due parole anche sull’uscita di Fratelli d’Italia. "In un documento di mercoledì scorso aveva sorprendentemente manifestato dissenso, il giorno dopo ha chiarito di avere piena fiducia nel Sindaco e nella maggioranza e di aver espresso una opinione solo per scambio dialettico nell’ambito della discussione sull’argomento".