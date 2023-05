Pane, amore e Piero: l’arte tra caffè e primi Affreschi e pasti in piazza visti dagli scrittori

Attilio Brilli

Sono vari i personaggi che hanno coniugato la contemplazione degli affreschi di Piero della Francesca con la colazione in un ristorante cittadino, o con la sosta in un caffè. Dal dopoguerra in poi, il ristorante Buca di San Francesco e il Caffè dei Costanti hanno costituito con la chiesa antistante un triangolo magico che risuona ancora oggi di argute battute e di osservazioni originali.

Una delle prime voci che vi risuonano è quella dello storico dell’arte Kenneth Clark il quale racconta come nel 1945 era stato incaricato dalla Phaidon Press di scrivere una monografia su Piero, un grande del Rinascimento italiano per il quale aveva avuto la massima venerazione. Al tempo della sua formazione, allorché l’insegnate di disegno gli aveva mostrato alcune foto ingiallite degli affreschi di Arezzo, aveva avvertito in quelle immagini un senso di “preordinata armonia”, come non gli era mai capitato di cogliere.

Giunto ad Arezzo, racconta nell’autobiografia di avere trascorso le mattinate in San Francesco per studiare gli affreschi e i pomeriggi standosene seduto al Caffè dei Costanti per registrare maliziosamente, orologio alla mano, i pochi minuti che tanti suoi connazionali, che di professavano amanti di Piero, dedicavano alla sua maggiore opera.

Nel 1951 il narratore americano John Dos Passos narra, tramite il protagonista del romanzo La riscoperta dell’America, del suo amore per Piero, il pittore che aveva scoperto subito dopo la prima Guerra mondiale alla quale aveva partecipato come autista della Croce Rossa. Giunto ad Arezzo per ammirarne l’opera, il protagonista del romanzo entra in San Francesco ingoiando compresse di carbone vegetale per attutire il bruciore di stomaco causato dal vino e dall’aglio del pranzo consumato, prima di partire, ad Orvieto dove aveva contemplato il Signorelli.

Con ogni probabilità, Piero non ammette che si tradiscano i ristoranti aretini! Tale è comunque l’amore per il pittore che, tramite il protagonista, Dos Passos gli dedica una delle pagine più intense che siano state scritte: "Gli si persero gli occhi in una trance anticamente calcolata di nobili figure di uomini e di donne", annota durante la ricognizione degli affreschi, "delineate con energia così fredda, così equilibrata, così controllata sullo sfondo di argentee distanze, che il suo primo pensiero fu di non aver mai visto una vera pittura prima di allora".

Anni dopo, nel 1982, esce un volume nel quale Oliver Knox, autore di romanzi di genere storico, narra di aver rifatto a piedi il percorso della rotta di Garibaldi, dopo la disfatta della Repubblica romana del 1849, da Roma a San Marino. Durante la sosta ad Arezzo, Knox fa visita agli affreschi di Piero.

Con l’abituale ironia, all’uscita dalla chiesa dice di sentirsi il collo indolenzito per essere rimasto a lungo, il naso per aria, ad osservare le scene della storia della vera Croce. Per rilassarsi, entra nel Caffè dei Costanti che descrive in maniera particolareggiata, restituendoci l’atmosfera dell’epoca.

Mentre gusta il caffè, passa in rassegna i signorotti e i notabili della città i quali, vestiti con eleganza, se ne stanno seduti ai numerosi tavolini, muti ed immobili, impegnati in interminabili partite a scacchi. Dice infatti di non aver mai visto né un locale pubblico così invaso dalle scacchiere, né un amore così sviscerato per questo antico giuoco.

Ai nostri occhi è un ritratto venato di nostalgia per un locale storico della città e per le consuetudini di un tempo inesorabilmente passato. Sempre negli anni Ottanta del secolo scorso, alla televisione inglese viene proiettato un serial dal titolo Vacanze estive nel quale si narra di coppie di cittadini britannici in vacanza in Toscana, i quali decidono di compiere il percorso contrassegnato dalle opere di Piero, da Arezzo a Sansepolcro e a Urbino.

Facendo dell’ironia nei confronti del moderno turismo che, non a caso, si suole definire “mordi e fuggi”, l’autore, John Mortimer, racconta che le visite dedicate alle opere pierfrancescane precedono sempre quelle al caffè o al ristorante. Accade così che i vacanzieri dicano di "farsi la ragazzina di Monterchi dopo il cappuccino", e nella tappa successiva di "liberarsi in quattro e quattr’otto del Cristo risorto per andare a pranzo" e infine di "far fuori la Flagellazione prima di cena".

In anni recenti una raffinata scrittrice francese, Maryline Desbiolles, ha scritto un racconto intitolato per l’appunto Mangiare con Piero nel quale ripercorre le sue visite nella chiesa di San Francesco intervallate da pranzi in un vicino ristorante. Sostiene infatti che "Piero le mette sempre fame", intendendo dire che, oltre l’appetito, Piero stimola l’immaginazione.

E ce lo spiega in una frase che suona come un giudizio di sintesi dell’arte del pittore: "Piero non dipinge né la sofferenza, né la gioia, egli sa fin troppo bene che l’altrui corpo è un mistero che non può trovare espressione nei sentimenti. Lui dipinge la rivelazione di questo mistero".