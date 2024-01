"Panchina per mia madre". Il femminicidio e l’omaggio

"Sono felice". Due parole che il figlio di Sara Ruschi, pronuncia con calma, quasi scandendo il passo di un ragionamento che si dipana lento, tra memoria e dolore. Lui a 16 anni ha visto l’orrore in casa: il padre, Jawad Hicham che uccide con venti coltellate la madre, 35 anni, nella camera da letto dove accanto tiene la bimba di due anni. Eppoi, sotto i colpi dello stesso coltello vede cadera la nonna, Brunetta Ridolfi. Lui che a sedici anni fa pratica sulla madre in fin di vita di quanto imparato sulla serie tv: massaggio cardiaco e la chiamata al 118. Oggi sta per compiere 18 anni frequenta il Margaritone e fa uno stage in un’azienda dove prova a costruire il suo futuro. Dice che è "felice" per il progetto voluto dai suoi ex compagni di scuola, i ragazzi della Vasari: quelle stesse aule le ha attraversate dalle elementari alle medie. Proprio loro, gli ex compagni di scuola, hanno dedicato la panchina rossa a Sara e Brunetta, vittime del doppio femminicidio che ad aprile scorso scosse la città. L’assassino è in carcere, condannato all’ergastolo e lui, ha rimosso l’idea del padre, che non riconosce più. "Sono felice di questo gesto perc hè restituisce memoria e dignità a due persone molto buone e generose, che si sono date da fare per gli altri". Richiama l’impegno di Brunetta " che donava sangue e qualche volta mi portava con lei", e il cuore grande di Sara che "prima pensava agli altri, lei veniva sempre per ultima". La stessa sensibilità che lui ha per gli animali, Sara l’ha trasferita "dimostrandomi fin da piccolo il valore del rispetto e della cura per gli animali. Come quella volta con un uccellino ferito che raccolsi per strada e lei mi fece tenere, prodigandosi per salvarlo". Un ragazzo coraggioso che prova ad andare avanti e che ringrazia gli ex compagni di scuola, quasi sopreso da tanta attenzione. "Io ero un discolo, allora. Mi fa piacere che si siano ricordati di me".

Non dimentica, ma quel gesto è come una carezza. Non dimentica Alessandro Ruschi, fratello di Sara che apprezza l’iniziativa della scuola aretina e auspica che "atti simbolici come questi servano a svegliare le coscienze su una piaga che non si capisce fino in fondo fino a quando non ci tocca sulla pelle". Lui non dimentica e con la stessa nettezza rilancia l’accusa che non ha mai taciuto. "Serve una giustizia giusta, che non consenta a chi ha ucciso di poter contare su sconti di pena. Fa male vedere Impagnatiello in tribunale che piange così come fa male il biglietto di scuse dell’assassino di mia sorella. Che ora punta sulla giustizia riparativa per smorzare l’ergastolo".