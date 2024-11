Palomar vince il concorso Igm 2024 con GamIN’Palomar

Arezzo, 6 novembre 2024 – E’ Palomar, casa della cultura di San Giovanni, la vincitrice del concorso Igm (International games month) 2024 grazie al ciclo di iniziative GamIn’Palomar. Il concorso promosso da Aib (associazione italiana biblioteche) vuole sostenere l’allestimento di nuove gaming zone in biblioteca con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini, bambini, ragazzi, giovani e adulti e grazie a questa vittoria, Palomar potrà arricchire i propri spazi e continuare a promuovere il gioco come strumento di socializzazione e apprendimento.

“La vittoria al bando Aib – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – è merito della proficua sinergia portata avanti da Palomar e dall’Amministrazione comunale con le associazioni di gioco in questo ultimo anno e, pertanto, vorrei ringraziare tutti gli attori che contribuiscono alla perfetta organizzazione di GamIn’Palomar per la generosa collaborazione che hanno sempre offerto, per le idee e le iniziative di volta in volta proposte.

Ci tengo a esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione comunale nei confronti delle associazioni ludiche locali, del personale della biblioteca e di tutti coloro che hanno cooperato per questo obiettivo.

È un esempio significativo di collaborazione tra pubblico e privato, tra ente locale e volontariato che vogliamo valorizzare sempre di più”.

Ed è già pronto il prossimo evento dedicato ai giochi da tavolo, giochi di ruolo e scacchi in programma sabato 9 novembre; questa volta, in occasione dell’International Games Month Italia si terrà con un orario speciale: dalle ore 15,30 fino alle 23,30, senza interruzioni.

Per la prima volta, GamIN’ Palomar sarà una giornata continuativa, dando la possibilità ai cittadini di tutte le età di partecipare liberamente sia nel pomeriggio che nella fascia serale, per godere di un’esperienza di gioco immersiva e prolungata.

Durante tutta la giornata, il servizio di prestito della biblioteca sarà attivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire e prendere in prestito giochi da tavolo, oltre ai classici libri e risorse della biblioteca. L’evento sarà arricchito da un’atmosfera speciale in tema horror, in omaggio alla recente festività di Halloween.

Non mancheranno quindi titoli e giochi a tema, che accompagneranno i partecipanti in sfide e avventure da brivido. Oltre ai giochi horror, saranno disponibili giochi di vario genere per soddisfare i gusti e le preferenze di tutti i presenti.

Un’attenzione speciale sarà dedicata ai più piccoli con tavoli di giochi da tavolo selezionati e gestiti dagli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni. Questi giovani facilitatori hanno preso parte al progetto Playducators progetto realizzato grazie al bando "Siete Presente.

Con i giovani per ripartire - 2024", a valere sul progetto “Giovanisì.it”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Un’iniziativa formativa realizzata in collaborazione con Conkarma e il Comune di San Giovanni Valdarno, per formare studenti nella gestione di attività ludiche e promuovere il gioco come strumento educativo. L'ingresso è, come sempre, gratuito e aperto a tutti. “Non perdete l’opportunità di trascorrere un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento, della scoperta e della condivisione”, dichiarano gli organizzatori.

“Vi aspettiamo a Palomar Casa della Cultura per un’esperienza di gioco senza precedenti!” L’evento è organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e Palomar Casa della Cultura, con la collaborazione delle associazioni ludiche locali: From Beyond, LiberiLibri & LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon, Cronache di Ruolo, e Valdarno Go Club.