Palme, processione su per il Corso Ecco la mappa della Settimana Santa

Si apre la Settimana Santa e sono numerose le Messe presiedute dal vescovo Andrea. Oggi,

il presule aretino sarà alle 10.30 alla Pieve di S. Maria poi in processione fino alla Cattedrale dove presiede la Messa (diretta tv su Tsd nel canale 85).Il

martedì Santo il vescovo sarà alle 21 in Val di Loreto nella chiesa si Sant’Eusebio per la Via Crucis. Il giorno seguente alle 15.30 la Messa con i detenuti nel carcere aretino e alle 21, sarà alla Pieve di Santa Maria, per"Passionis musica": un concerto spirituale con meditazione guidata dal vescovo, eseguito dalla Cappella Musicale della

Cattedrale, diretta da Cesare Ganganelli e all’organo Eugenio Maria Fagiani. Giovedì Santo: alle 10 il vescovo è in Cattedrale per la Messa Crismale (diretta su Tsd) e alle 18 per la celebrazione in Coena Domini (diretta su Tsd). Il venerdì Santo, alle 18 la celebrazione della Passione. Alle 21 Migliavacca sarà a Cortona per la processione dei simulacri che si conclude nella Concattedrale. Sabato Santo: la veglia pasquale inizierà alle 23 (diretta su Tsd). Il giorno di Pasqua le Messe presiedute dal vescovo Andrea

sono alle 10.30 in Duomo per il Pontificale (in diretta su Tsd) e alle 18 nella Concattedrale di Sansepolcro. Lunedì di Pasqua alle 10.30 il vescovo presiede la Messa in Cattedrale, mentre il martedì di Pasqua, alle 18, sarà alla Concattedrale di Cortona.