Palladino: "Le Roma? Non temiamo nessuno"

Il pranzo è servito, con il Monza ormai un’abitudine: da qui a dopo all’Epifania, Raffaele Palladino scenderà in campo 5 volte con i suoi. Fin qui non è andata male: pareggio all’ultimo in casa dell’Udinese lo scorso anno, su un rigore discutibile concesso ai friulani nel recupero, e l’ultimo 3-0 alla Salernitana che ha consegnato al tecnico una risorsa in più: Samuele Vignato, cascato a pennello per quello che i brianzoli si trovano costretti ad affrontare dalla serata di venerdì.

Della squalifica del Papu Gomez, l’allenatore biancorosso parla pesando toni e parole: "La situazione la conoscevamo - ammette anche lui, dopo che questo era già trapelato dalla società -: dispiace perderlo perché si era integrato al meglio nel gruppo, e perché parliamo di un grande uomo prima che un grande calciatore. La squadra ha reagito bene e solitamente in queste situazioni le risposte non mancano".

È chiaro, però, che rispondere sul campo della Roma di Mourinho e Lukaku sarà cosa tutt’altro facile, in uno stadio, però, dove quest’anno si è vista la faccia migliore del Monza 2.0: "Servirà quella prestazione e ancora di più: non saranno perdonate disattenzioni, soprattutto in quell’ambiente così caldo e determinante". Il non recupero di Izzo è l’altra nota stonata della vigilia; di contro il tecnico registra ottime risposte da chi dovrà sopperire al buco in una casella lasciata libera da Caprari prima e da Gomez poi: detto di Vignato, la soluzione più accreditata pare quella che porta il nome di Dany Mota. A seguire ci sono anche Pessina, Ciurria e Machin, tutti con caratteristiche idonee ma che avrebbero l’etichetta dell’adattato.

Il "Monza migliore possibile", parola del tecnico, in campo nella Capitale, conserva comunque i suoi pochi dubbi: D’Ambrosio dietro scalpita per contrastare quel Romelu che bene ha conosciuto all’Inter, quindi sugli esterni lo spostamento di Ciurria nella corsia opposta è una soluzione che però sembra piacere sempre meno all’allenatore. Verso la conferma, quindi, Kyriakopoulos sull’out mancino. "La classifica so che è bella ma non la guardo - conclude Palladino -. A dire il vero non so neanche contro chi giochiamo la prossima, pensiamo partita dopo partita senza perdere la concentrazione: noi non dobbiamo avere paura di nessuno".

Neanche dei 60mila dell’Olimpico che vorranno rendere in indigesto il risotto alla monzese della domenica domenica.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho.

(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All.: Palladino.

Michael Cuomo