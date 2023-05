Palio, Sansepolcro c’è Ecco i 45 balestrieri con Gubbio nel mirino

di Claudio Roselli

Il numero definitivo potrebbe essere noto oggi, ma è certo che saranno almeno 45 i balestrieri di Sansepolcro in gara domani a Gubbio nel primo dei due Palii dell’anno 2023. Fra le competizioni di Lucca e contro Lucca, più la sfida per l’assegnazione del Palio di Primavera, i tiratori biturgensi hanno avuto modo di tenersi adeguatamente allenati, poi si sa che la tenzone più sentita di tutte (perché è quella scandita dalla storia) costituisce molto spesso un capitolo a parte, nel quale entrano in gioco numerosi fattori, dall’ordine di estrazione – salvo i capibanco – alle condizioni atmosferiche, in grado di rimettere in discussione all’ultimo momento tutta la fase preparatoria. Il vento in particolare è da sempre una fra le insidie più temute nella stupenda piazza Grande della città umbra.

"L’assegnazione dei banchi avverrà dopo le prove della domenica mattina – ha ricordato Stefano Tarducci (nella foto), presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro – per cui a quel punto avremo una certezza in più, anche se nulla dirà sull’esito finale. Siamo reduci da tre vittorie di fila e allora è facile immaginare quanto i nostri amici eugubini si impegneranno per riprendersi il successo fra le mura amiche e interrompere la striscia negativa".

Non sono state poi molte, in ultimo, le vittorie di Sansepolcro in terra umbra: dal 2012 a oggi, se ne contano soltanto tre, delle quali due firmate da Gian Luca Baldi nel 2016 e nel 2018 e poi quella dello scorso anno, che ha avuto per protagonista Elìa Guerrini Guadagni, al suo primo successo assoluto davanti ancora a Baldi e a Luigi Tizzi.

Un trionfo assoluto nel 2022 per il Borgo, che spesso proprio a Gubbio si è esaltato con affermazioni di balestrieri ancora giovani di militanza, vedi ad esempio Alessandro Cestelli, che vinse all’esordio nel 1996, poi si è ripetuto nel 2007; semmai – questo sì – è stata singolare la striscia di affermazioni conseguite in trasferta da Sansepolcro nell’ultimo decennio del secolo passato: dal 1991 al 2000, dieci vittorie di fila.

Trionfi conquistati nell’ordine da Duilio Chimenti, Moreno Meozzi, Dario Casini, Francesco Alessandrini, Mario Pancrazi, Alessandro Cestelli, Franco Brugoni, di nuovo Moreno Meozzi e poi doppietta di Alessandro Gherardi, consecutiva come quella del padre, Mario, nel biennio 1980-81; un filotto compensato in parte, nello stesso periodo, dalle 7 imprese di Gubbio in piazza Torre di Berta, ma d’altronde il Palio è anche questo e domani, ne siamo certi, non mancherà lo spettacolo di questo appuntamento che da sempre è molto sentito dall’intera comunità.