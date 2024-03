Palio, le novità del programma. Musici e Sbandieratori, la gara sarà anticipata al 18 maggio

di Luca Amodio

Quest’anno arriva prima l’atmosfera paliesca. Sarà anticipata a sabato 18 maggio la gara Musici e Sbandieratori . Ormai manca solo l’ufficialità ma l’Ente Palio ha già preso la sua decisione, una decisione presa praticamente all’unanimità e imposta dalle elezioni amministrative (e europee) che si svolgeranno nella città del Cassero il secondo fine settimana di giugno, quando come da cronoprogramma paliesco si sarebbero dovute la gara tra i tre rioni castiglionesi a suon di chiarine. L’ultimo atto firmato dal primo cittadino Mario Agnelli, che è anche presidente dell’Ente Palio, è la richiesta di convocazione dei giudici affinché arrivino a Castiglioni il terzo sabato di maggio. E’ la prima volta che la gara musici e sbandieratori viene anticipata. Come spiega il sindaco di Castiglioni "la decisione tiene conto soprattutto del fatto che le forze dell’ordine sono impegnate nel presidio dei seggi così come i componenti del rioni che sono scrutinatori da sempre nelle varie sezioni", dice Agnelli. E poi ci sarebbe il discorso della par condicio, un ostacolo non insormontabile (basta non far parlare gli amministratori, per essere chiari) ma che comunque si aggiunge alle altre complicazioni. E poi c’è il discorso dell’anagrafe comunale che si trova proprio sotto la Piazza del Municipio (dove si svolge la gara) e che per via delle limitazioni del traffico imposte dalla manifestazione potrebbe essere difficilmente raggiungibile per chi magari deve rinnovare la sua tessera elettorale.

Altro aspetto è la presentazione del drappo del palio che come da protocollo si sarebbe dovuto palesare al pubblico dopo l’esibizione dei tre rioni ma che quasi sicuramente quest’anno verrà presentato direttamente la domenica precedente a quello della corsa di cavalli, ciò durante la messa in cui viene benedetto. Ultimo "particolare", si fa per dire, ma non per importanza, è la preparazione dei rioni che visto che adesso si troveranno davanti un lasso di tempo minore per prepararsi per la Gara Musici e Sbandieratori: ed è per questo che le sessioni di allenamento subiranno un’accelerata. Insomma, un Palio diverso ma con l’aria della competizione che inizierà a scaldare gli animi già da maggio: proprio quando in paese si svolge il Maggio Castiglionese.