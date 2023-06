Palio della Vittoria, scatta la festa In settanta per la gara storica Venti comuni in pista con 5 atleti

di Claudio Roselli

"… Se come damerini temete di sudare, se come a un morto vi tremano le ossa, fatti non siete per questa corsa". La frase che anche oggi ripeteranno alternativamente i due araldi racchiude in pieno il senso e lo spirito del Palio della Vittoria di Anghiari, ovvero della gara podistica "più pazza del mondo". Il rito si ripeterà dal tardo pomeriggio di oggi, per la 19esima volta da quando, nel 2003, l’appuntamento è stato ripristinato, colmando un vuoto che esisteva dal lontano 1827. Il Palio ha preso spunto dalla celebrazione della Battaglia di Anghiari, quella che nel 1440 vide la coalizione amata della Repubblica di Firenze e dello Stato Pontificio respingere le pretese delle truppe milanesi dei Visconti. Un elogio della toscanità di Anghiari, per dirla in un altro termine, che all’inizio del millennio ha deciso di ridare vita alla storica rievocazione con un risultato eccezionale: sempre di più, infatti, sono i Comuni che con la squadra di al massimo cinque atleti si iscrivono e soprattutto elaborano la tattica da eseguire al momento della partenza, in quanto sono permessi spinte, trattenute e placcaggi, il tutto per poi dare il via libera all’uomo di punta verso l’ambito traguardo. Come l’anno della battaglia, 1440 sono anche i metri da coprire, tutti rettilinei, muovendo dalla cappellina che ricorda il 29 giugno di 583 anni fa, percorrendo un tratto di Libbia ed entrando in corso Matteotti, la "dritta" in salita che taglia in due Anghiari, con arrivo in piazza Baldaccio. Dal vincitore agli altri, tutti terminano l’impresa con la maglietta strappata e con in volto i segni della fatica, non dimenticando situazioni incredibili come quella del 2022, quando sotto lo striscione del traguardo Lapo Perissi di Montepulciano riuscì a beffare Roberto Marinetti di Gubbio, che aveva oramai il successo in mano. Fra le edizioni dell’era moderna, Anghiari detiene il primato con quattro vittorie (tre delle quali firmate da Giulio Calli), davanti a Pieve Santo Stefano con tre (doppietta di Giuseppe Cardelli nel 2008 e 2009) e poi a Sansepolcro, Arezzo e San Giustino con due affermazioni ciascuna.

Saranno una settantina i concorrenti che all’imbrunire scatteranno al colpo di pistola, in rappresentanza di una ventina di Comuni, dopo che dalle 18 la piazza sarà colorata dai costumi delle delegazioni del Calcio Storico Fiorentino, della Giostra del Saracino di Arezzo e dei Balestrieri di Sansepolcro, più i figuranti del corteo storico. Esaurite le coreografie, si passerà alla punzonatura, quindi i protagonisti scenderanno a piedi verso la partenza quando l’orizzonte (intorno alle 20.45) comincerà a imbrunire.