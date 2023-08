Palio della Balestra, al via gli eventi La Cera e la festa di Sant’Egidio

di Claudio Roselli

Da oggi a domenica 10 settembre, Sansepolcro si cala nella tipica atmosfera rinascimentale con il primo atto delle Feste del Palio della Balestra: l’Offerta della Cera, ovvero la cerimonia che apre la parentesi alla vigilia del 1° settembre, giorno in cui la città ricorda Sant’Egidio, uno dei suoi fondatori assieme ad Arcano. Un rituale che risale al 1441, anno del passaggio di Sansepolcro alla Repubblica Fiorentina, quando il capitano del popolo, ossia un magistrato, dispose la raccolta della cera: i rappresentanti delle arti e delle corporazioni cittadine – 16 in totale - avrebbero dovuto donarla al priore della chiesa principale per l’illuminazione generale e dei luoghi sacri. L’Offerta della Cera aveva anche un sapore augurale: la donazione era infatti una sorta di auspicio per il regolare svolgimento della festa del giorno seguente, quella appunto di Sant’Egidio. Riproposta nel pomeriggio fino a poco tempo fa, negli ultimi anni è stata spostata alle 21 poiché – trattandosi in prevalenza di un giorno feriale – offre la possibilità a tutti di essere seguita. È un momento suggestivo, che vede due cortei muovere dalle rispettive parti cittadine, per poi riunirsi assieme a quello del gonfalone cittadino; all’interno del duomo ci sono i vari figuranti in costume e a un certo momento della celebrazione viene offerta la cera al parroco, don Giancarlo Rapaccini, che saluterà e benedirà le associazioni. "Che siamo entrati nel clima lo vediamo anche dai tabelloni che abbiamo appena montato in piazza Torre di Berta – ha detto il presidente della Società Balestrieri biturgense, Stefano Tarducci – e nei quali verranno posizionati i bersagli.

Noi siamo pronti e per la prima volta domenica sera, in occasione del Bai, anche i balestrieri di Assisi entreranno nella piazza principale, perché la volta precedente il torneo venne disputato al giardino di Piero della Francesca". La giornata di domani sarà particolarmente ricca di appuntamenti, anche perché precede quella dei Giochi di Bandiera, con la sfilata in città delle tre delegazioni tedesche invitate allo spettacolo.

Al capitolo balestra, alle 18 verrà presentato il drappo del Palio che domenica 10 andrà ad appannaggio della città vincitrice: "Stavolta non sveliamo ancora l’autore – dichiara Tarducci – perchè avrà un significato particolare, quello di ricordare un grande concittadino che ci ha lasciati. Penso che sarà un momento anche emozionante". E domani sera, al campo di tiro "Luigi Batti", primo grande appuntamento: il Palio di Sant’Egidio fra balestrieri ordinari e cittadini che hanno presentato richiesta. Anche in questa edizione, si prevedono almeno un settantina di tiratori.