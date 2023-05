Palio della Balestra al primo atto Domenica torna la sfida a Gubbio

di Claudio Roselli

È iniziata per i balestrieri di Sansepolcro la settimana che si concluderà con il primo grande appuntamento di ogni anno: il Palio di "andata" a Gubbio, sperando che le condizioni atmosferiche non sciupino la festa. L’annata 2023 è intanto iniziata nel migliore dei modi per i tiratori biturgensi: vittoria a squadre e individuale (con Viviano Zanchi) a Lucca in occasione di "Balestre Toscane", gara fra le città della regione che vantano l’antica tradizione, poi il successo per 7-4 nella "Imago Dei" con Lucca al campo di tiro "Luigi Batti" e infine il 14 maggio è andato in scena il Palio di Primavera, tenzone individuale "interna" che ha visto in lizza 29 balestrieri con affermazione del veterano Fabrizio Gherardi davanti ad Andrea Giovagnini e a Mirco Bernardini.

L’appuntamento di domenica prossima in piazza Grande è particolarmente sentito sul versante eugubino e il motivo è semplice: "Ci siamo riscattati dopo un periodo poco brillante – dice il presidente del sodalizio armigero, Stefano Tarducci – con i primi posti di Federico Romolini nel settembre del 2021 e con quelli di Elìa Guerrini Guadagni e di Gianni Bergamaschi in un 2022 oltremodo trionfale. Sia a Gubbio che a Sansepolcro, abbiamo infatti conquistato le prime tre posizioni, per cui è normale che i nostri amici umbri sentano la necessità di interrompere la serie negativa, anche se chi vince sono soprattutto la storia e la fratellanza fra di noi". Elìa Guerrini Guadagni, 23enne figlio dell’ex maestro d’armi Marco, sarà dunque il capobanco biturgense e avrà l’onore e l’onere di scoccare la verretta inaugurale a corniolo inviolato; lo seguirà per i locali Piero Sannipoli, quarto classificato e migliore per Gubbio; Gian Luca Baldi e Luigi Tizzi erano stati gli altri due di Sansepolcro a salire lo scorso anno sul "podio" del Palio.

Un trionfo, quello di Guerrini Guadagni (il primo per lui, che sotto questo profilo ha già superato il padre), capace di alimentare una soddisfazione doppia, perché questo giovane balestriere è un componente del gruppo musici degli sbandieratori e indossa quest’ultima divisa. La giornata protocollare di Gubbio prenderà il via nel pomeriggio con l’ingresso in piazza dei due cortei alle 16,30, poi il consueto rituale dello scambio dei doni e della lettura dei bandi, con inizio del Palio alle 17,30, quindi la proclamazione del vincitore e la sfilata per le vie della città intorno alle 19.