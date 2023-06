Palio dei Rioni, obiettivo sorpasso Le speranze dei sei fantini in gara L’ultima prova va a Porta Romana

di Simona Santi Laurini

Finalmente ci siamo: oggi, terza domenica di giugno, come da tradizione, si corre il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino in onore alla Madonna delle Grazie del Rivaio. Un Palio estremamente ambito questo del 2023, perché chi vincerà stasera sul tondo di Piazzale Garibaldi, metterà la freccia e, senza chiedere il permesso, sorpasserà gli altri due rioni, portandosi a 15 palii vinti. Intanto, a proposito di vittorie, è stata Porta Romana, guidata dal Presidente Lucia Casagni e dal Capitano Stefano Meacci, ad aggiudicarsi il Memorial "Giuseppe Gentili" detto Ciancone, fantino che purtroppo nel 1978 trovò la morte in terra castiglionese sotto alle Mura Pisane, nelle corse del lunedì, quelle che venivano chiamate corse di consolazione, peraltro dopo aver vinto il palio il giorno prima rappresentando i colori giallorossi del rione di Porta Romana, montando il cavallo Frapalle. Il Memorial, detto anche Paliotto, è nato per valorizzare i fantini emergenti e dar loro una possibilità di mettersi in mostra. Per il Terziere di Porta Fiorentina è arrivato a Castiglion Fiorentino Giovanni Puddu che ha montato Catalina, per il Rione Cassero Salvo Vicino su Abbaidda de Sedini e per Porta Romana Nino Manca con Vanadio da Clodia. Prima del Paliotto, la prova a sei, nata per testare la pista e la partenza, che ha mostrato la voglia di vincere di tutti i protagonisti, con qualche attimo di tensione per il nervosismo dei cavalli arancioverdi, che hanno indotto il mossiere a imporre un cambio di posizione tra i fantini. In queste occasioni, non ha convinto fino in fondo il famoso collo d’oca in pvc, voluto per incrementare la sicurezza, obbligatorio per legge, ma affatto gradito ai più. Dopo, invece, tutti nelle rispettive sedi per le cene propiziatorie, momenti di pura festa prima della concentrazione dovuta la domenica. Si perché non è solo un momento di prova per fantini e cavalli, chiamati alla corsa sul tondo di piazzale Garibaldi alle 19. La domenica del palio è anche la grande giornata del corteggio storico, un salto indietro nel tempo, fino ai secoli del Medioevo: gli arancioverdi con le nobili famiglie castiglionesi, i biancoazzurri che si ispirano al XIV secolo e i giallorossi, la cui sfilata ruota attorno al personaggio di Giovanni Acuto.

In questa edizione, torna anche il Premio per il miglior corteggio, che sarà assegnato a piazzale Garibaldi intorno alle 18.55. Sul fronte ospiti, oggi a Castiglion Fiorentino è attesa la madrina Adriana Volpe che dovrebbe essere presente sin dalla segnatura di cavalli e fantini alle 12 a palazzo comunale. Ma non solo, in giornata arriverà anche l’Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco Giulio Alaimo, conosciuto in occasione della visita dei comuni della Valdichiana a Montecarlo.