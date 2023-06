Palestra delle scuole Iniziano gli interventi

BIBBIENA

Iniziati i lavori per la costruzione della prima palestra per le scuole primarie. L’edificio prenderà il posto del vecchio istituto elementare. La ditta casentinese Romeo Puri, si occuperà del cantiere, che avrà una durata di due anni. Il progetto è strutturato in due fasi principali: la demolizione della vecchia struttura e l’edificazione del nuovo palazzetto. Per agevolare la viabilità, poiché il cantiere andrà ad occupare alcuni posti auto, è stato deciso di aspettare la fine del periodo scolastico per iniziare l’opera di abbattimento. Il futuro palazzetto, progettato nel mandato Bernardini potrà essere utilizzato dalla cittadinanza sia per attività scolastiche che extrascolastiche. La palestra avrà un pavimento in legno sportivo, scelto appositamente per garantire la risposta elastica e il grip adeguati per effettuare in sicurezza le tutte varie attività sportive sia a livello amatoriale che agonistico. L’intervento, finanziato con fondi europei, avrà un importo totale di circa 1 milione e mezzo di euro.