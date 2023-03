Palestra chiusa da tre anni Lavori da 800 mila euro

di Luca Amodio

Sono in arrivo 825 mila euro per la palestra in via Madonna del Rivaio di Castiglion Fiorentino. L’intervento è finanziato dal Pnrr e rientra nei lavori programmati dalla provincia di Arezzo: prevederà sia lavori di adeguamento statico che sismico della struttura. In una nota stampa il presidente della provincia, Alessandro Polcri, ha annunciato che è stata completata la progettazione esecutiva, così come le autorizzazioni necessarie, e già è stata individuata la ditta che eseguirà i lavori, con l’apposita procedura di gara. Il cantiere prenderà dunque forma nel giro di due mesi circa e si prevede che i lavori verranno portati a termine entro l’estate del 2024.

L’impianto sportivo, a cui si accede da viale Mazzini o dal liceo sociale in via Madonna del Rivaio, era stato reso inagibile nel 2019 costringendo le scuole superiori del Giovanni da Castiglione, sia quelle site a Porta Romana che quelle nei pressi della palestra stessa, a trovare soluzioni alternative. La questione era stata analizzata anche sulle colonne de La Nazione qualche settimana fa, in cui era stato sottolineato come l’utilizzo di spazi diversi, nella maggior parte dei casi il palazzetto Meoni, implicasse costi extra: anche molto esosi.

Da una parte, negli anni era infatti stato necessario istituire un servizio bus per portare gli studenti dal loro istituto fino al palazzetto durante le ore di attività fisica. Il servizio è costato 25mila euro all’anno, ripartito tra la Provincia e il Comune. Ma a usufruire della palestra, rimasta inagibile per quasi quattro anni, erano anche molte realtà sportive della zona, dalla pallacenestro alla ginnastica artistica. Ecco perché, va poi ricordando, come l’utilizzo del palazzetto dello sport, anche per queste altre attività che si sono dovute trovare una nuova casa, implicasse costi superiori (specie energetici) di circa tre volte rispetto quelli stimati per l’utilizzo di una palestra, molto più piccola, come quella di Rivaio. Soddisfatto il presidente Polcri ha ringraziato il comune per il gioco di squadra degli ultimi anni e ha commentando ribadendo "la priorità assoluta a questo ente: la messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Così anche la palestra sarà nuovamente disponibile per gli studenti delle scuole superiori di Castiglion Fiorentino ma anche per le altre attività extrascolastiche".