Pale eoliche, la tensione è alta Disco verde dalla Regione E i comitati tornano a protestare

di Claudio Roselli

Adesso l’ok è arrivato per due pale eoliche, ma il timore dei comitati e di chi rappresenta i Cammini di Francesco è che sia soltanto l’inizio.

Un atto della direzione "ambiente ed energia" della Regione Toscana dà di fatto l’ok all’installazione di due aerogeneratori (potenzialità un megawatt ciascuno) nella zona di Poggio dell’Aquila, nella zona di Valdazze, località del Comune di Pieve Santo Stefano, ma con interessamento anche del territorio di Badia Tedalda.

Li esclude dalla valutazione di impatto ambientale e quindi dà disposizioni all’impresa incaricata anche sul rispetto della tempistica; di conseguenza, è già salita la preoccupazione di chi non è d’accordo e che si ritrova a suo mondo coinvolto nella questione, come accade per il progetto "Poggio di Frassineto", il quale prevede sette pale altre 180 metri che toccheranno il versante dell’eremo di Cerbaiolo.

"Temo che sarà un effetto a catena e che quindi di impianti ve ne sarà più di uno – ha affermato Giovanni Tricca, presidente dell’Associazione I Cammini di Francesco in Toscana – e mi pare che l’ultima notizia di venerdì sia stata un avvertimento: alludo all’incendio di Montelabreve, nel Comune di Badia Tedalda, che sarebbe stato causato dal surriscaldamento dello scambiatore elettrico di una pala eolica, ma che alla fine si è esteso anche in un bosco. Dico pertanto: le alte pale che si vogliono posizionare sono una vergogna per i nostri Appennini, oltre che per i pellegrini che cammineranno su questi luoghi. Metto comunque a conoscenza di tutti che, proprio per le azioni di deturpamento dell’ambiente, la commissione europea per le petizioni ha accettato i ricorsi presentati sia da me che da Italia Nostra sulla costruzione dell’impianto industriale eolico "Monte Giogo di Villore", nel Comune di Vicchio (Firenze) ma quasi a ridosso del Parco Regionale delle Foreste Casentinesi".

Non si sbilancia il sindaco di Pieve Santo Stefano, Claudio Marcelli: "Dobbiamo ancora attendere il pronunciamento della Regione per ciò che riguarda Poggio di Frassineto: nel caso, parlerò con la ditta di riferimento. Come primo cittadino, intendo raggiungere il miglior risultato possibile per il mio paese e per i suoi residenti. Ho per ora visionato il rendering e posso dire che intanto dalla parte bassa di Cerbaiolo le torri non si vedranno, poi è chiaro che da qualche altra angolatura si noteranno per forza di cose".

Ieri, intanto, su iniziativa dei comitati Appennino Sostenibile e Crinali Bene Comune, si è tenuta la camminata al Poggio delle Campane (Sestino), luogo interessato da due progetti eolici industriali con 14 pale alte 200 metri.

L’occasione per far capire ai presenti il grande valore paesaggistico di questo crinale toscano che si apre sui territori riminesi della Valmarecchia e sui rilevi appenninici del Montefeltro marchigiano. Un luogo ricco di biodiversità, pascoli e prati e luogo di passaggio dell’aquila reale, oltre che caratterizzato da numerosi borghi storici.

Un territorio classico di Appennino per il quale sono previsti in totale oltre 50 aerogeneratori.