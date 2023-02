Pale eoliche, la spinta del sindaco "Un’opportunità per il territorio"

di Claudio Roselli

Energia pulita e ritorno economico. Contrariamente alle posizioni del comitato Appennino Sostenibile sulle sette pale eoliche previste nel territorio di Badia Tedalda al confine con l’Emilia Romagna, il sindaco del Comune interessato, Alberto Santucci, si dichiara favorevole e spiega i motivi. "Il primo assenso da parte nostra è relativo alla produzione di energia pulita – dichiara – e si tratta anche di una questione di principio, avallata da guerra e crisi mondiali che hanno più che mai consigliato il ricorso a questo sistema. C’è oltretutto una palese contraddizione, perché è inutile fare i paladini delle energie rinnovabili e poi non accettare l’eolico perché considerato brutto o impattante sul paesaggio. D’altronde, impianti di questo tipo debbono essere installati laddove c’è il vento, come nel caso di Rofelle e di Poggio dei Tre Vescovi: lo dicono gli studi eseguiti, che evidenziano anche una costanza del vento. Non solo: è stato anche rispettato il criterio della distanza dal capoluogo e da località vicine quali Fresciano, Pratieghi e Montebotolino per evitare ripercussioni di ordine acustico".

Il primo cittadino badiale evidenzia poi anche un aspetto particolare, dal momento che già la protesta si era levata sul posto per la pala collocata in prossimità della galleria Poggio dei Prati sulla strada Marecchiese: "In quel caso, sto dalla parte dei ‘no’ perché l’installazione è avvenuta passando sopra ogni ragione. Non si è tenuto conto della nostra contrarietà, mentre ora le ditte incaricate lavorano di concerto con l’amministrazione comunale – ricorda Santucci – per cui non subiamo imposizioni e ogni decisione è condivisa". Abbiamo sottolineato anche un’altra causale del "sì" al progetto, denominato "Badia del Vento": quella dei benefici economici. "Il turismo ci interessa, eccome – sono sempre parole del sindaco – senza tuttavia dimenticare il progressivo spopolamento subito da queste zone. Negli altri Comuni del comprensorio vi è un tessuto imprenditoriale che qui a Badia Tedalda manca, forse magari per la relativa distanza che ci separa da altri centri. Questo intervento potrà anche modificare i crinali, ma alimenterà per anni su un indotto come avvenuto con la conduttura del metano; ciò significa, quindi, che potremo tamponare il fenomeno dello spopolamento e insieme garantire sopravvivenza ad attività di vario genere, che proseguiranno anche in un secondo tempo con le manutenzioni".

Vi sono infine misure compensative previste dalla legge per il Comune, che possono essere non necessariamente in denaro ma anche in termini di opere, nell’ordine di un 3% del ricavato della valorizzazione dell’energia prodotta ogni anno dall’impianto. Il progetto "Badia del Vento" – come già specificato – consiste nel posizionamento di sette pale eoliche attorno a Rofelle, sul crinale che comprende Poggio d’Abeto, Monte Loggio e Monte Faggiola. È la Regione Toscana che deve dare l’ok, per cui ha chiesto alla ditta incaricata alcuni chiarimenti e integrazioni. Lo stesso sindaco Santucci, che governa in un Comune nel quale non esiste minoranza (nel 2019 c’era soltanto la sua lista), ha trovato qualche frizione all’interno del suo schieramento, sempre per la questione dell’impatto ambientale.