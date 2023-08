Pale eoliche, arriva la maxi-frenata La Soprintendenza ha detto no Nannetti: "Il nostro è solo un parere"

di Alberto Pierini

AREZZO

Un sassolino si infila tra le pale eoliche della Valtiberina. Lì, sul crinale che divide e insieme ricuce la Toscana alla Romagna. E sul quale sono in ponte una serie di progetti legati all’energia alternativa. Un sassolino, o forse un macigno, anche se ancora non definitivo. La Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto ha detto no al progetto "Badia del Vento". Uno dei più ambiziosi, della potenza di 29,4 megawatt, forte di sette turbine alte 180 metri, con rotori di oltre 130 metri, da innestare su mozzi alti 112 metri. Era l’ipotesi destinata a impiantarsi nel comune di Badia Tedalda. E che aveva restituito il sorriso al sindaco Alberto Santucci.

Da allora difende strenuamente le ragioni del sì: sia per le sue ricadute economiche generali sia per quelle che avrebbe avuto sul suo comune, fino ad un massimo del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione di quella energia prodotta dalla pale. Per un comune di montagna non è vento ma manna, base per ponti, asili, progetti sociali. Ma gli ostacoli sono giganteschi, quasi quanto le pale.

"Il nostro – ci conferma il Soprintendente Gabriele Nannetti – non è uno stop all’autorizzazione: è un contributo istruttorio, certo negativo, destinato alla conferenza dei servizi. Lì ci saranno tutti gli enti interessati. Lì le Belle Arti saranno rappresentate dal soprintendente speciale per le opere Pnrr". Conferenza già convocata per il 10 ottobre dalla Regione. Un no interlocutorio ma anche un no secco. Perché di base si parla di un progetto non compatibile col contesto di pregio dell’alta Valtiberina e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche". Parole che sono non sassolini ma pietre.

"E non dimentichiamo – spiega Nannetti – che il conferimento in zona di questi elementi di grande dimensione porterebbe alla trasformazione dell’area".

Il parere parla esplicitamente di "trasporti eccezionali con mezzi oltre i 40 metri di lunghezza e quattro metri di larghezza con molteplici interventi sul percorso stradale che diventano rilevanti e particolarmente impattanti in corrispondenza dei percorsi montani, anche a forte pendenza e prospicienti alle aree di installazione".

Si punta il dito sulla tutela del patrimonio ambientale e insieme sulle conseguenze legate alla visuale. "Gli impianti creerebbero una barriera visiva tra l’Emilia e la Toscana percepibile a distanza di chilometri". E gli altri progetti più o meno gemelli? E’ chiaro che a questo punto sono in bilico, dal Poggio Tre Vescovi a Passo di Frassineto a Badia Wind. In bilico ma non crollati.

Perché in Italia ci sono stati altri casi di "niet" delle Soprintendenze alle quali sono seguiti fior di autorizzazioni. Ed è questo che fa sognare i fautori del progetto e fa tremare i suoi nemici. Come il "Gruppo Crinali Bene Comune".

Nelle sue contestazioni aveva giocato a tutto campo. Chiamando in causa il paesaggio di pregio, i beni storico-architettonici, i modelli in corso di ripopolamento e valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Spaziando dal pregio botanico e faunistico alle aree protette, tra cui il Parco del Sasso Simone, l’adiacente Riserva Naturale e quella dell’Alpe della Luna. Sullo sfondo la cartuccia che dalle nostre parti fa più effetto: l’eventuale sfregio ai luoghi di Piero, al cuore dell’arte italiana.

Il comitato ora sta tentando di unire tutto il blocco della protesta, spesso sfrangiato. I fautori sono pronti a suonare le loro campane, sognando che si intreccino prima o poi con il fruscio delle pale.