"Pale eoliche anche a Pieve" I comitati tornano all’attacco

di Claudio Roselli

Grido d’allarme, da parte dei comitati "Appennino sostenibile" (attivo in Valtiberina) e "Crinali bene comune" (Alta Valmarecchia), per un nuovo progetto di impianto eolico previsto sull’Appennino tosco-romagnolo: qualora fossero realizzati gli impianti – sostengono – il paesaggio di queste montagne cambierebbe irrimediabilmente. "Dopo le sette pale eoliche di ‘Badia del Vento’ a Badia Tedalda – spiegano i portavoce dei due gruppi – la ditta Fera Srl ha presentato un altro progetto industriale sui monti della Valtiberina Toscana, chiamato ‘Passo di Frassineto’: ancora sette torri alte 180 metri lungo il crinale che si sviluppa da Poggio Sambuco oltre il Passo di Frassineto. Il progetto ricade nei territori dei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, con lavori secondari anche in quello di Sansepolcro e interessa a livello di impatti anche la regione Emilia-Romagna, le province di Forlì-Cesena e di Rimini e i Comuni di Sestino, Caprese Michelangelo e, sul versante romagnolo, Verghereto e Casteldelci".

I due comitati invitano a prendere visione su internet del nuovo progetto e a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del procedimento, avvenuta il 4 aprile. Non solo: "Teniamo a precisare che per consentire l’arrivo delle pale al parco eolico sono previsti interventi di adeguamento stradale all’Alpe della Luna e il procedimento comprende anche la valutazione di incidenza ambientale su vari siti, fra i quali anche la riserva naturale del Sasso di Simone, Monte Calvano e il Bosco di Montalto, sito di importanza regionale". Il progetto colloca gli aerogeneratori a meno di tre chilometri dall’eremo francescano di Cerbaiolo (che sarebbe in contrasto con le nuove normative sulla distanza delle pale eoliche dai beni vincolati) e con le sette torri del Passo di Frassineto gli aerogeneratori potenziali in Valtiberina salgono a sedici unità.

"Insomma, una vera e propria repubblica delle pale eoliche, con un muro di sbarramento di quasi trenta torri alte 180 metri lungo i crinali tra Toscana ed Emilia Romagna", concludono i due comitati. Ricordiamo che per quanto riguarda "Badia del Vento" l’alzata di scudi era stata vibrante, anche se il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, aveva invitato alla calma, sottolineando i vantaggi di una eventualità del genere legati agli introiti che sarebbero derivati per il suo Comune, peraltro anche consistenti, ma il braccio di ferro è destinato ad andare avanti.