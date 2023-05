Palazzo delle Laudi senza pace L’estate con le impalcature E il sindaco passa all’attacco

di Claudio Roselli

Per la terza estate consecutiva, i turisti in visita a Sansepolcro "ammireranno" le impalcature posizionate sulle colonne e sugli archi della facciata di Palazzo delle Laudi (nella foto), sede comunale biturgense. Una situazione che va avanti da due anni pieni, ossia dalla metà di maggio del 2021 e non si vede ancora una via di uscita, per cui è certo che i graditi ospiti della città – nel punto più bello del centro storico costituito da via Matteotti – si ritroveranno davanti questa particolare visuale. Come si ricorderà, il 10 febbraio sempre di due anni fa – al termine della celebrazione in Comune di un matrimonio con rito civile – il distacco di alcuni detriti di pietra serena da un’altezza di circa sette metri aveva colpito una giovane donna, anche se per fortuna era stata raggiunta a testa e spalle dai pezzi più piccoli; il blocco più grande l’aveva sfiorata e per precauzione era stata portata al pronto soccorso. Subito vennero piazzate delle transenne, poi sostituite con ponteggi per garantire la messa in sicurezza. Si pensava che l’intervento di riparazione fosse automatico, invece da allora non è accaduto niente, né il Comune stesso può fare qualcosa perché la proprietà dell’immobile è del Demanio. Che però non ha finora mosso un dito; perchè, insomma, non è stato fatto niente? Una risposta potremmo averla forse oggi stesso, perché il sindaco Fabrizio Innocenti si recherà a Firenze nella sede del Demanio e non soltanto per definire la questione delle impalcature; anzi, il vero motivo è l’acquisizione di Palazzo delle Laudi, operazione per la quale lo scorso anno il consiglio comunale si è positivamente espresso all’unanimità. Il meccanismo da seguire è quello dell’acquisto rateale.

"Vediamo quali saranno le condizioni poste dal Demanio – ha detto alla vigilia della partenza il primo cittadino – soprattutto per ciò che concerne il prezzo di acquisto, poi nell’ambito dell’eventuale accordo da stipulare inseriremo anche la risistemazione delle colonne oggi coperte dai ponteggi".

Il canone annuo pagato dall’amministrazione per l’affitto di Palazzo delle Laudi ammonta sui 73.700 euro che scendono a circa 55.400 con lo scomputo degli immobili concessi